Koff'tan Süleyman Seba'nın Hayatını Anlatan Kısa Animasyonun Fragmanı

Koff Animation, hayatı ve kariyeriyle değer yaratmış ünlü isimlerin hayatlarını kısa animasyona dönüştürmeye Süleyman Seba ile devam ediyor.

İstanbul merkezli animasyon stüdyosu Koff Animation, Türkiye'de hayatlarıyla, yaptıklarıyla ve yaşattıklarıyla iz bırakmış isimleri kısa filmlere dönüştürerek bir kez daha anıyor ve anılarımızı tazeliyor. Zeki Müren'i işleyen Zeki ile başlayan seri, Müslüm Gürses'i anan Müslüm ile devam etmiş ve iki hafta önce de Müslüm'ün kamera arkası video yayınlanmıştı.

Koff'un yeni animasyonunun başrolünde ise Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı, Türk futbolcu Süleyman Seba var. Seba isimli kısa animasyon, Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü anısına 10 Ağustos'ta yayınlanacak.

Görsel: YouTube