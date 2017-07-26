Kodlama Dediğin Çocuk Oyunu!

Çocuklara kodlama öğretmeyi hedefleyen Algobrix, bloklar aracılığıyla programlanan robotlarla kodlamayı oyuna çeviriyor.

Kod bilgisini çocuklara erken yaşta aşılamak amacıyla yaratılan oyuncaklar bugünlerde çok revaçta. Kodlamanın doğası ve blok oyuncaklarının yapısının bunu öğretmeye uygunluğu, LEGO-benzeri kod oyuncaklarının piyasaya girmesini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıttığımız Sony Koov'un ardından şimdi de Algobrix, Kickstarter üzerinden tanıtıma ve fon arayışına başladı.

Algobrix, kendini en kapsamlı kodlama oyuncaklarından biri olarak konumluyor. LEGO ve Arduino ile uyumlu çalışan Algobrix, çocuklara bir bilgisayara ellerini dahi sürmeden kodlamanın temellerini öğretmeyi amaçlıyor. 5-13 yaş arası çocuklara seslenen Algobrix, bloklar aracılığıyla programlanan robotlarla kodlamayı oyuna çeviriyor. Temel olarak yaptığı, çocukların blokları düzenleyerek kod yazmalarını sağlamak. Böylece kodu dokunsal bir şekilde oluşturuyorlar. Algobrix evreninde; Algobot'lar, programlama blokları, görev kartları ve oyun halıları var. Tüm bu öğeler çocukları öğrenmeye ve kod dünyasını keşfetmeye teşvik ediyor. Anne-babalar kodlama konusunda hiçbir bilgiye sahip olmasa bile içerik o kadar kapsamlı ki, çocuklar kendi kendilerine oynayarak öğrenebiliyor.

Harf ve sayılar yerine semboller kullanan Algobrix işlev ve parametre blokları, henüz okuma-yazma bilemeyen çocukların da blokların işlevini kavramasını sağlıyor. İşlev blokları tren gibi ard arda diziliyor, parametre blokları ise onların üzerine ekleniyor. Ardından oynat bloğu üzerinden robot çalıştırılıyor ve LEGO-vari parçalarla yapılan Algobot, komutları izleyerek yapması gerekeni yapıyor. Gidiyor, duruyor, dönüyor, ses çıkarıyor, ışıkları yanıyor, Algrobrix oyun halısı üzerindeki rotayı izleyebiliyor. Ses, hareket, ses sensör blokları da robotun çevreyi algılamasını sağlıyor. Oyuncu yeni komutlar bulmada tıkandığında ise basit-orta ve ileri düzey olmak üzere 3 seviyede komutlar ve bilgi içeren kartlar aracılığıyla yeni görevler bulabiliyor, fikir edinebiliyor, karmaşık yapıları çözebiliyor.

Algobrix sayesinde çocuklar bir programcı gibi düşünmeyi öğrenmekle kalmıyor; loop, if then gibi farklı kodlama kalıplarına da aşinalık kazanıyor, bunların mantığını kavrıyor. Hatta, hata gidermek için debugging yapmayı, hiyerarşi kurmayı da öğreniyor. Bunu da ellerini ve beyinlerini beraber kullanarak yapıyor.

Algobrix'un en güzel özelliklerinden biri de LEGO ile uyumlu olması. Yani Algobrix kitlerinden çıkan parçalarla sınırlı kalmak gerekmiyor. Kendi LEGO'larınızı kullanılarak setlerinizi genişletebiliyorsunuz.

Görsel: Kickstarter