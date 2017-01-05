Kocaman Egzotik Böceklerle Selfie'ler

Adrian Kozakiewicz, dev egzotik böceklerle çektiği fotoğraflarıyla ve videolarıyla Instagram'da büyük ilgi uyandırıyor.

Böcekli fotoğraflar yayınladığı düşünüldüğünde Adrian Kozakiewicz’in 150 bini aşkın takipçisiyle Instagram’da yoğun ilgi topladığını söylemek yanlış olmaz. Kozakiewicz’in fotoğraflarında genellikle kocaman, rengarenk ve sık rastlanmayan böcekler görülüyor. Zaten Kozakiewicz de özellikle insanların pek aşina olmadığı sıra dışı böcekler seçtiğini söylüyor.

Peygamber devesi, dev Attacus güvesi, nadir görülen kamçılı örümcek veya dev yaprak böceği onun Instagram hesabında misafir ettiği böceklerden yalnızca küçük bir kısmı. Bazılarını yüzünde değil ellerinde gezinirken veya öylece dururken de çekip yayınlamış.

Wired'ın haberine göre 10 yaşındayken böcek beslemeye başlayan ve şu anda 20 yaşında olan Kozakiewicz, egzotik böcekler bulabilmek adına dünyayı dolaşıyor ve tüm böceklerini Almanya’da Karlsruhe’da bir böcek odasında tutuyor. Tayland, Malezya ve Laos'taki yağmur ormanlarında bulunan gece yaratıklarını izlemek için her yıl üç ya da dört kez Asya'yı ziyaret ediyor. Çeşitli boyutlarda ve renklerde 70 ayrı türde yaklaşık 600 tane böcek sahiplenmiş durumda. Kozakiewicz, çeşitlilikleri ve görünümleri nedeniyle böcekleri çok sevdiğini söylüyor. Bazı türlerin dünyadaki her türlü yaşam alanına kendi kamuflaj özellikleri ve hayatta kalma yöntemleriyle adapte olabildiğini belirtiyor.

Haberi yazarken olaya zavallı böceklerin tarafından baktığımda içim burkuldu. Kozakiewicz’in böceklere olan sevgisine rağmen empati konusunda sınıfta kaldığını düşünüyorum. Böcekleri doğal ortamlarından koparıp aldığı yetmiyormuş gibi şişelerde, plastik kaplarda ve teraryumlarda barındıran Kozakiewicz daha sonra onları hayvanat bahçelerine, böcek satıcılarına ya da diğer koleksiyonculara satıyormuş. Dolayısıyla böceklerin Kozakiewicz’in eline düştükten sonraki yaşamları hiç de hoş olmuyor gibi görünüyor. Instagram hesabındaki fotoğraflar ne kadar ilginç olursa olsun bir de olaya bu gözle bakmalı bence. İnternette, güya böcekleri çok seven ama onları kargoyla sipariş edip Kozakiewicz gibi kutulara tıkan pek çok başka egzotik böcek meraklısına rastlayabilirsiniz. Bu tür bir koleksiyonerliğin de bu hayvanların ticaretinin de yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Dilerim Kozakiewicz de bir gün böcekleri toplamak yerine, onlarla fotoğraf çektikten sonra onları doğasına salmaya karar verir.

Görsel: Instagram