Klasik Sanat Eserlerinde Türkiye'den Tanıdık Simalar

Yaratıcı yönetmen failunfailunmefailun, Instagram'da klasik sanat eserleriyle Türkiye magazininin tanıdık isimlerini birleştiren kolajlar yapıyor.

Heykelden resime klasik sanat eserleri günümüzde yeniden üretilmek ve modifiye edilmek için mükemmel bir alan. Hem zengin hem de bilinirliği yüksek bir içeriği havuzu. Görüldüğü an tanınabilecek onlarca eserle biraz daha farklı, biraz da değişik karşılaşınca da bakmadan geçemiyor insan.

Instagram'da failunfailunmefailun olarak yer alan yaratıcı yönetmen de Türkiye popüler kültürünün hem geçmişinden hem de bugününden bilindik simaları klasik eserlerle buluşturuyor. Instagram hesabında sadece klasik eserlerle yapılan kolajlar da bulunmuyor. Buna ek olarak sinema sahnelerinin veya klasik sanat dünyasının farklı kurgularda kolajları da sanatçının çalışma alanı içinde yer alıyor. Kimi zaman da Instagram'da popülerleşen yaratıcı içerikleri yeniden paylaşıyor.

Görsel: Instagram

