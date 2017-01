Klasik Eserlerin Dijital Sanatlara İzdüşümü

Bilgehan Güneş'in hazırladığı The Way I See, sanat tarihinde kendine has yerlere sahip eserleri günümüz vizyonuyla buluşturuyor.

Klasik sanat eserleri adeta ölümsüzlüğün formülü gibi asla eskimeyen, değer kaybetmeyen ve bozulmayan tarihi miraslar değerinde. Günümüzdeki farklı kaynakları beslenip bir arada öğütme alışkanlığı da bu klasik eserlere yepyeni formlar kazandırıyor. Klasik eserleri şehirle buluşturan, çocuklarıyla baştan yaratan, GIF'e dönüştür en ve hatta dövme ekleyen çalışmalarla karşılaşmıştık. Tüm bu alternatif yorumların yanında Bilgehan Güneş, The Way I See isimli klasik eserleri soyut bir yolla dijital sanatlarla buluşturuyor. Sanki, geçmişten günümüze gelirken form değiştirmeye mahkum kalmışlar gibi hem geçmiş hem de günümüze ait öğeler taşıyor. İnci Küpeli Kız'dan Yıldızlı Gece'ye, The Son of Man'den Atina Okulu'na kadar tarihin farklı noktalarında hayatımıza girmiş eserler Bilgehan Güneş'in perspektifinden modernleşerek topluma karışıyor. Üçgen, düşük poligon ve gezegen izleri gibi detaylarıyla da The Way I See, dönemler arasında köprü kuruyor. Görsel: Behance, Bilgehan Güneş

