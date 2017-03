Klasik Eserler, Sokak Modasına Taşınırsa

Grafik tasarımcı Remzi Gürsaka, sokak modasını sanatla buluşturduğu projesinde Adidas Superstar ayakkabılara klasik tabloları giydiriyor.

İzmirli grafik tasarımcı Remzi Gürsaka, sanat tutkusu ve klasik eserlere olan merakını grafik tasarımla birleştirerek sokak modasını yeniden yorumladığı bir proje ortaya çıkardı. Klasik resimlerden seçtiklerini Adidas'ın ikonik Superstar modeline uygulayan Gürsaka, genç ve dinamik insanlar için yaratıcı ve farklı bir tasarım sunmayı hedefliyor.

Sanata ve klasikleşmiş eserlere duyduğu kişisel ilgiden yola çıkan tasarımcı, özellikle sanatsever ve sanatla ilgilenen kişilere ithaf ettiği projesi için Adidas ve Nike gibi sokak modasında öncü spor markalarının bile kendi ikonik tasarımlarına yaratıcı dokunuşlar katmalarından cesaret almış. Ve seçtiği klasik tabloları Adidas'ın "klasik" olarak adlandırılabilecek modeli Superstar'a uygulamaya karar vermiş.

Remzi Gürsaka ayakkabılara uygulayacağı resimleri seçerken sanatla en ilgisiz insanın bile bir yerlerden mutlaka tanıyacağı tablolar seçmeye çalışmış ve 6 önemli sanat eseri belirlemiş: Pablo Picasso’dan İspanya İç Savaşı’nı anlatan La Guernica, Vincent Van Gogh’tan The Starry Night (Yıldızlı Gece) tablosu, Michelangelo’dan The Last Judgement (Son Hüküm) ve The Creation of Adam (Adem'in Yaratılışı), Sandro Boticelli’den The Birth of Venus (Venüs'ün Doğuşu) ve Edvard Munch’tan The Scream (Çığlık). Sonra da sıra bu tabloların ayakkabılarla buluşacağı eskizlerin yaratılmasına gelmiş.

Ortaya çıkan sonuçsa; kendini ifade etmek ve farklı olmak isteyen, zevklerini ve beğenilerini göstermeyi amaçlayanlara seslenen tasarımlar. Üstelik sınırsız seçenekle çeşitlendirilebilir, daha fazla kişiselleştirme sağlanabilir, devamı rahatlıkla getirilebilir bir proje. İzlemedeyiz efendim...

Görsel: Remzi Gürsaka