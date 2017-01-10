Kitaplarınızı Alıp Geri Getirmeyenleri Lanetleyin

Çok eskiye dayanan kitap laneti geleneği, sanatçı Chris Volion'un "Book Curse" isimli kitap etiketleri ile yeniden canlanıyor.

Eski zamanlarda elle uzun sürelerde yazılan yazma ve kitapların çalınmasını önlemek için sıra dışı yöntemler kullanılırmış. Bu kitapları değiştiren, bozan, çalan, kaybeden, yırtan, yakan ya da herhangi bir şekilde onlara zarar verenlere karşı doğaüstü güçlerin ve tanrıların yardımı istenir, kitapların ilk sayfasına kitap laneti denen büyüler yazılırmış. İşte bu eski gelenekten ilham alan bir proje, bu laneti günümüz kitaplarına taşıyor. Şimdi "Okuyayım da hemen getireceğim, söz!" diyerek kitaplıklarımızı talan eden ve kitaplarımızı asla geri getirmeyen o meş'um kitap hırsızları düşünsün!

Kitapların lanetlenmesi fikri üzerinden bir ex libris yaratmaya karar veren Chris Volion, bir seri "Book Curse" (Kitap Laneti) etiketi yaratmış. Kendinden yapışkanlı bu etiketler, yapıştırıldıkları yüzeyde sararmadan ya da solmadan yıllarca dayanabilecek şekilde tasarlanmış.

Kurukafalar, kargalar, iskeletler, vudu bebekleri, akbabalar gibi "uğursuz" addedilen pek çok öğeyle süslü bu ex libris etiketlerinin orta kısmı boş. Oraya siz kendi lanetinizi veya (daha pozitif bir insansanız) koruma büyünüzü yazabiliyorsunuz. Örneğin, kitabınızı çalanların burnunu kuşların gagalamasını, kitabın sayfalarının ellerini kesmesini dileyebilirsiniz. Size özel lanetinizle kitabı alan kişide korku yaratıp kitabın tez zamanda geri getirilmesini sağlayabilirsiniz.



Projenin yaratıcısı, kendi baskı ve üretim malzemesine yatırım yapmış ve senelerdir posterlerini kendi üretiyor. Kickstarter üzerinde destek arayan bu proje, sağlanan fonla baskı ekipmanını iyileştirilmesini ve bu kitap levhalarının basılmasını hedefliyor.

Görsel: Kickstarter