​Kişiye Özel Alan Yaratabilen Yatak Çadırı

Privacy Pop, evin içinde kendine özel alan yaratma ihtiyacı duyanlar için yatak çadırını sunuyor.

Kendine özel alan yaratmak ve daha iyi bir uyku çekmek isteyenlere yatak çadırı şeklinde özel çözümler sunan Privacy Pop ürünleri, özellikle çocuklardan ve gençlerden ilgi görüyor.

Yataktaki kişi çadırın fermuarını kapattığında kozasını örmüş bir ipek böceği misali dış dünyadan tamamen soyutlanabiliyor. Çadır, ortam ışığını kesiyor, böcekleri uzak tutuyor. Sinir bozucu ev ya da oda arkadaşı olanlar için de ideal.

Ürün suya dayanıklı polyesterden yapılmış ve metal çubuklarla desteklenmiş. Katlanarak bir el çantasına rahatça sığabiliyor. Her yatakla uyumlu ancak en rahat kullanım için Privacy Pop kendi yatak önerisini de sunmuş. 8 ayrı renk seçeneğiyle sunulmuş Bed Tent isimli çadırın, yalnızca böcekleri uzak tutması için yapılmış transparan bir Bug Tent versiyonu da mevcut. Her iki ürünün de farklı boyutları bulunuyor ve en küçük boyutlu olanı 119 dolar fiyatla satışa sunulmuş.

Görsel: instagram