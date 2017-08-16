Kişisel Sinema Başlığınız

Keskin görüntü kalitesiyle Cinera; sinema deneyimini evinizin koltuğuna getiriyor.

IMAX sinemalarındaki etkiyi salonunuzdaki koltukta yaratmak isteyenler, sinemaya gitmeyi sevip de evde yaya yaya film izlemenin keyfinden vaz geçemeyenler. Bu ikilemi ortadan kaldıran teknoloji ayağınıza geliyor! Buyrun size IMAX-vari bir deneyim sunan kişisel sinema başlığı, Cinera!

Cinera'nın kurucusu Peter Lin, cihazı özetlerken bunun sinemanın içe alan özelliğiyle günümüzün bireysel mobil cihazlarının birleşimi olduğunu söylüyor. Sinemanın büyüsünü ve büyük ekranda seyretme keyfini dışarıda bırakmayan kişisel bir mobil cihaz yani. Bu önemli bir ihtiyaç olacak ki geçtiğimiz günlerde Kickstarter üzerindeki kampanyasına başlayan Cinera, başladığı gibi de hedef fon ulaştı.

Özellikle sinema severlere mühim şeyler vadeden Cinera'nın en önemli artısı görüntü kalitesi! Cinera’nın benzerlerinden üstün görüntü kalitesi çift 2,5K (2560 x 1440 x 2) ekranlarla destekleniyor. Üstelik bu görüntü kalitesi, yine sinema kalitesinde bir ses ile de destekleniyor.

Cinera'nın diğer bir farkı, izleme açısı. Çoğu sinema salonu 54 derecelik bir izleme açısı sunarken Cinera 66 derece veriyor. IMAX ekranın da 70 derece olduğu düşünülürse, hiç fena değil. Bu açılar ne anlama geliyor derseniz, sizi daha içine alan bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Piyasadaki çoğu benzer ürün tek bir ekranı ikiye bölüyor. Bu da ekran alanının sadece %47'sinin kullanılması anlamına geliyor. Cinera'yı farklı kılan bir diğer özellik de burda. Çift ekran mimarisiyle ekran alanının %95'ini kullanılmasını sağlıyor. Böylece, dört kat daha fazla keskinlik sunuyor.

Cinera başlık, 3b modu da içeriyor. Ek bir gözlük takmaya gerek olmadan sinemalardakine benzer, 3 boyutlu görüntü kalitesi yakalanıyor. Takmanız gereken uyduruk ve plastik gözlükler olmaması hem rahatlık sağlıyor, hem de ışık kalitesi düşmemiş oluyor. Gözlük nedeniyle bir gözünüz görüntünün bir kısmını diğeri bir kısmını gördüğü için 3 boyutlu sinemada bir kısmımızın midesi bulanır ya hani, Cinera o etkiyi yok ettiğini söylüyor.

Kullanım kolaylığı Cinera'nın övündüğü konulardan bir diğeri. Mikro SD karta yüklediğiniz Netflix, Hulu gibi akış servisleri kolaylıkla Cinera aracılığıyla seyrediyorsunuz. Dilerseniz yine kart veya ağ üzerinden seçtiğiniz içerikleri oynatabiliyorsunuz. Ayrıca Blu-ray oynatıcınızı, oyun konsolunuzu ya da bilgisayarınızı da HDMI kablosuyla bağlayarak kişisel bir televizyona dönüştürebiliyorsunuz. Wi Fi özelliği bulunan Cinera, 2GB hafıza ve 16GB depolama alanı da sunuyor.

Tüm bunların dışında Cinera diyor ki, koca başlığı takıp saçını bozma, karizmanı dağıtma. Ergonomik tasarımlı bir kol aracılığıyla hem yorulma, rahat et; hem de saçın düzgün kalsın. Kolaylıkla ayarlanabilen ve farklı yüzeylere takılabilen bu kol seyir rahatlığını artırıyor.

Kısacası, Cinera güçlü özellikler sunan ve pahalı ev sinema sistemlerine iyi bir alternatif gibi görünen bir cihaz. Kickstarter üzerinde büyük beğeni toplayan ürünün teslimatının sene sonu gibi yapılması hedefleniyor. Vadettikleri karşılamayı başaracak mı zaman içerisinde göreceğiz.









Görsel: Kickstarter