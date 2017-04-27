Kırmızı Işıkta Geçen Yayaların Korku Dolu Anları

Yayalara yönelik yol güvenliği kampanyasında kırmızıda geçen yayalar, bu ihmalin sonuçlarıyla yüzleşiyor.

Avrupa'nın büyük şehirlerinde yayaların karıştığı trafik kazaları çok sık görülüyor. Paris'te tek başına yılda 4.500 yaya kaza geçiriyor. Fransız yol güvenliği otoritesi DRIEA ve reklam ajansı Serviceplan konuya dair farkındalık yaratmak ve yayaları bilinçlendirmek için harekete geçmişler ve ortaya çarpıcı bir iş çıkmış.

Kampanya için özel bir reklam panosu tasarlanmış. Paris'teki işlek bir caddede bulunan bir yaya geçidinin yakınlarına yerleştirilen bu pano, hareket algılayıcı sensörleri ve dahili hoparlörleri sayesinde kırmızı ışıkta geçen bir yaya algıladığında ani bir otomobil freni sesi çıkarıyor. Kırmızda geçmekte olan yaya korkuyla yerinden sıçradığında da onun şok içindeki fotoğrafını çekiyor.

İş bu kadarla kalmıyor elbette... Çekilen fotoğraf biraz ilerideki panoya yansıtılıyor. Dolayısıyla, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yaya biraz ileride kendi korkmuş ifadesiyle karşılaşıyor. Mesaj ise net: "Ölümle yüz yüze gelme riskini almayın. Karşıdan karşıya geçerken ışıklara dikkat edin." Böylece, yaptığı hatanın veya bir anlık ihmalin sonuçlarıyla kendi korku dolu ifadesi üzerinden ulaşan yayaya mesaj çarpıcı ve asla unutulmayacak bir şekilde verilmiş oluyor.

Bu pano üzerinden gerçekten çekilen fotoğraf ve videolar, önümüzdeki ay başlayacak yol güvenliği kampanyasında taşıyıcı unsur olarak kullanılacak. İnternet ve sosyal medya üzerinden yayına girecekleri gibi Paris'teki metro istasyonları gibi kamuya açık yerlerde de görülebilecek.

İş etkili bir iş kesinlikle, eminim buna maruz kalan yayalar bir daha kırmızı ışıkta geçecek olurlarsa bin defa düşünürler ama benim tek endişem/eleştirim, ani fren sesi duyunca korkuyla yolun ortasında kalakalan ve şok nedeniyle kıpırdayamayan insanlara gerçekten oradan geçen bir otomobilin çarpma ihtimali... Tesadüf mü bilmem, videoda görülen durumlarda yol hep boşmuş da ya hızla bir otomobil gerçekten girse o anda o yaya geçidine diye düşünmeden de edemedim.

Künye:

Reklamveren:

Reklam Ajansı: Serviceplan, Paris

Yaratıcı Grup Başkanı: Hervé Poupon

Yaratıcı Yönetici: Daniel Perez

Sanat Yönetmeni: François Lesaint

Reklam Yazarı: Benjamin Coche

TV Yapım: Renaud Chabert

Görsel: YouTube - Serviceplan