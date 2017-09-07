King Kong'a Öykünen Mor Canavar
Monster.com yeni reklam filminde kariyerinizi kurtarmayı amaçlayan King Kong-vari bir mor canavara yer veriyor.
Monster.com, LinkedIn'in yarattığı rekabet ortamı içerisinde eski günlerinin başarısını yakalamak için büyük bir reklam filmiyle karşımızda. Büyük derken, bir nevi King Kong adeta, o kadar büyük!
Monster.com için reklam ajansı KBS ve görsel efekt stüdyosu The Mill tarafından yaratlan "Opportunity Roars" isimli film; eğlenceli ve etkili bir King Kong parodisi. Film; Monster.com'un büyük mor canavarını alıp bir gökdelen büyüklüğüne çıkarıyor ve onu tıpkı King Kong filmindeki gibi New York sokaklarına yerleştiriyor. Hatta mor canavar da King Kong'un izinden giderek bir gökdelenden sarışın bir kadını kapıp, sokaklarda ilerlemeye ve korku yaratmaya devam ediyor. Ancak tabii bu canavarın King Kong'dan önemli bir farkı var. O da bu canavarın niyeti! Tahmin edeceğiniz üzere filmdeki canavarın amacı kadını daha iyi bir işe ulaştırmak. Ne de olsa bu Monster.com reklamı.
Matthijs Van Heijningen tarafından yönetilen film; bol bol görsel efekt içeriyor. The Mill'in yarattığı tamamen CGI canavar oldukça gerçekçi, bunu da tüylerinin altına inşa edilmiş kas sistemine ve bunun sağladığı doğal harekete borçlu.
"Get the job you deserve." (Hak ettiğiniz işi alın.) sloganıyla biten film, daha önce başlayan, çok mecralı geniş bir kampanyanın parçası.
Künye:
Reklamveren: Monster.com
Reklam Ajansı: KBS
Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Patrick Scissons
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Michele Kunken
Yaratıcı Yönetmen: Mike Abell
Reklam Yazarı: Mike Abell
Yaratıcı Yönetmen: Kevin Gentile
Sanat Yönetmeni: Kevin Gentile
Yönetici Yapımcı: Karen McKibben
Yapım Asistanı: Isabelle Vrod
İş Direktörü: Elizabeth Asselin
Yapım Şirketi: MJZ
Şirket Başkanı: David Zander
Yönetici Yapımcı: Eriks Krumins
Uygulayıcı Yapımcı: Donald Taylor
Yönetmen: Matthijs van Heijningen
Görüntü Yönetmeni: Joost Van Gelder
Kurgu: Work
Kurgucu: Jono Griffith
Kurgu Asistanı: Nayim Saati, Theo Mercado
Yönetici Yapımcı: Erica Thompson
Yapımcı: Sari Resnick
Görsel Efekt: The Mill
Görsel: YouTube