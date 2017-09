King Kong'a Öykünen Mor Canavar

Monster.com yeni reklam filminde kariyerinizi kurtarmayı amaçlayan King Kong-vari bir mor canavara yer veriyor.

Monster.com, LinkedIn'in yarattığı rekabet ortamı içerisinde eski günlerinin başarısını yakalamak için büyük bir reklam filmiyle karşımızda. Büyük derken, bir nevi King Kong adeta, o kadar büyük!

Monster.com için reklam ajansı KBS ve görsel efekt stüdyosu The Mill tarafından yaratlan "Opportunity Roars" isimli film; eğlenceli ve etkili bir King Kong parodisi. Film; Monster.com'un büyük mor canavarını alıp bir gökdelen büyüklüğüne çıkarıyor ve onu tıpkı King Kong filmindeki gibi New York sokaklarına yerleştiriyor. Hatta mor canavar da King Kong'un izinden giderek bir gökdelenden sarışın bir kadını kapıp, sokaklarda ilerlemeye ve korku yaratmaya devam ediyor. Ancak tabii bu canavarın King Kong'dan önemli bir farkı var. O da bu canavarın niyeti! Tahmin edeceğiniz üzere filmdeki canavarın amacı kadını daha iyi bir işe ulaştırmak. Ne de olsa bu Monster.com reklamı.

Matthijs Van Heijningen tarafından yönetilen film; bol bol görsel efekt içeriyor. The Mill'in yarattığı tamamen CGI canavar oldukça gerçekçi, bunu da tüylerinin altına inşa edilmiş kas sistemine ve bunun sağladığı doğal harekete borçlu.

"Get the job you deserve." (Hak ettiğiniz işi alın.) sloganıyla biten film, daha önce başlayan, çok mecralı geniş bir kampanyanın parçası.

Künye:

Reklamveren: Monster.com

Reklam Ajansı: KBS

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Patrick Scissons

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Michele Kunken

Yaratıcı Yönetmen: Mike Abell

Reklam Yazarı: Mike Abell

Yaratıcı Yönetmen: Kevin Gentile

Sanat Yönetmeni: Kevin Gentile

Yönetici Yapımcı: Karen McKibben

Yapım Asistanı: Isabelle Vrod

İş Direktörü: Elizabeth Asselin

Yapım Şirketi: MJZ

Şirket Başkanı: David Zander

Yönetici Yapımcı: Eriks Krumins

Uygulayıcı Yapımcı: Donald Taylor

Yönetmen: Matthijs van Heijningen

Görüntü Yönetmeni: Joost Van Gelder

Kurgu: Work

Kurgucu: Jono Griffith

Kurgu Asistanı: Nayim Saati, Theo Mercado

Yönetici Yapımcı: Erica Thompson

Yapımcı: Sari Resnick

Görsel Efekt: The Mill

Görsel: YouTube