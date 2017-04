Kimsesiz Çocuklar İçin Ünlülerden Masallar

Rusya'da çalışan yardım kuruluşu Change One Life için hazırlanan kampanyada ünlü isimler kimsesiz çocukların en sevdikleri hikaye veya masalları okuyor.

Rusya'da kimsesiz çocuklar için çalışan "Change One Life" kuruluşu, çocukların kendilerine kitap okunmasının mutluluğunu yaşayabilmeleri için ünlülerle çalıştı. "Read to me" adını taşıyan kampanya ülkenin çeşitli yetimhanelerinde kalan binlerce çocuğu mutlu ederken onlara kalıcı bir ev bulmaya ve onlar için yardım toplamaya da yardımcı oldu.

Rusya'da en az 60 bin kimsesiz çocuğun devlete ait yetimhanelerde yaşadığı biliniyor. Change One Life, bu çocuklara ev bulmak için çalışan bir kuruluş. Young & Rubicam tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl başlayan "Read to me" kampanyası ise bu amaç için destek toplamayı amaçlıyor. Bunu yaparken de çocuklara kendilerini özel hissettirmeyi hedefliyor zira yapılan pek çok araştırma; kendilerine okunan çocukların hayal güçlerinin ve merak duygularının olumlu etkilendiğini, bunun beyinsel gelişimlerini ve okuma becerilerini desteklediğini söylüyor.

Kampanyanın ana fikri çocukların en sevdikleri masal ya da hikayenin ünlü bir yıldız tarafından kendilerine okunmasına dayanıyor. Kimi çocuk belirli bir yıldızı isterken, kimileri sadece istedikleri hikayeyi belirtmiş. Çocuklardan gelen talep doğrultusunda ünlü oyuncu, yönetmen, sporcu, şarkıcı veya sanatçılar bu hikayeleri kamera karşısında okuyor. Sonrasında da bu görüntüler YouTube'a ve (Rusya'nın YouTube'u) Odnoklassniki'ye yükleniyor. Bunun sonucuna ünlülerin kendileri için zaman ayırması çocukları mutlu ederken özellikle evlat edinmek isteyen aileler açısından bu çocukların durumuna dair farkındalık sağlanıyor.

Kampanya için Rusya'da popüler olan isimlerin yanı sıra dünyaca ünlü Pamela Anderson gibi yıldızlarla da çalışılmış. Okunan hikayeler; 126 ülkede 20.000 abone ve 1100 dakikalık içerikle dünya çapında erişime ulaşmış. Şu an için içeriğin toplam izlenme süresi 600 bin dakikayı geçiyor. İşin en önemli kısmı ise kampanyaya katılan 60 çocuktan 18'i için kalıcı bir ev bulunmuş olması. Kampanyanın hedefi yaratılan farkındalığın güçlendirilmesi ve diğer çocukların da ailelerini bulması.

Bir önemli nokta daha var: YouTube ve Odnoklassniki üzerindeki pre-roll reklamlardan elde edilen gelir, doğrudan "Change One Life" yardım kuruluşuna gidiyor. Yani kanala abone olarak ve video önündeki reklamları geçmeyerek kimsesiz çocuklara yardım etmek mümkün. Üstelik, içerik ücretsiz ve erişimi açık. Dolayısıyla okunan hikayeleri dileyen kendi çocuklarıyla da paylaşabiliyor.

Görsel: YouTube