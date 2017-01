Kimsenin Yaşamak İstemeyeceği Bir Yerde Yaşamaya Ne Dersiniz?

Belçika'daki evsizlik sorununa dikkat çekmek için hazırlanan kampanya Airbnb tarzı bir web sitesi üzerinden, evsizlerin sokakta uyumak zorunda kaldıkları noktaları gösteriyor.

Solidarité Grands Froids (Büyük Soğuk Dayanışması), evsizlerin ihtiyaçları için farkındalık yaratmaya çalışan Belçikalı bir sivil toplum kuruluşu. Özellikle kış aylarındaki soğuklarda sokakta evsiz olmanın ne demek olduğuna dikkat çekmek isteyen kuruluş TBWA Belgium ile beraber "Live where nobody wants to live" (Kimsenin yaşamak istemediği bir yerde yaşa) isimli çarpıcı bir işe imza attı.

Kurulan internet sitesi, ilk bakışta Airbnb tarzı kısa süreli ev kiralama sitelerine benziyor. Ancak Notfairbnb ismini taşıyan bu sitenin amacı Airbnb'den çok farklı. Bu sitede rahat ve konforlu evler, lüks daireler yok; evsiz insanların yattığı ve yaşadığı gerçek noktalar seçilmiş, fotoğraflanmış. Mekanların hepsi harita üzerinde de gerçek konumlarıyla görülebiliyor. Sokağa atılmış bir döşek, pis bir köşede kutularla yaratılmış bir sığınma... Altında ise görüntülerle tezat, tipik Airbnb açıklamaları... Örneğin:

"Şehirli ve rahat! Bu harika köşe daire, Bruxelles-Chapelle garının ön tarafını görüyor, 5 - 7 kişiyi rahatlıkla ağırlayabiliyor. Duvardaki graffitiler odaya şehirli ve salaş bir hava katıyor! Siz ve arkadaşlarınız en yüksek kalite döşeklerde uyuyacaksınız. Rahatlık garanti! Çöplerinizi dilediğiniz yere atabilirsiniz! Yerel bir alışkanlıktır!"

Mekanın özellikleri ise: Kötü koku, ısıtma yok, hijyenik değil, sıcak karşılama, izmarit servisi, korkunç manzara diye gidiyor.







"Hiç kimsenin yaşamak istemediği" bu mekanlardan birini kiralarsanız, Solidarité Grands Froids kuruluşuna ilanda yazan tutar karşılığında bağışta bulunuyorsunuz.

Görsel: NotFairbnb