Kimsenin Fark Etmediği Yaralar

Project Wake Up için hazırlanan reklam filmi, bir lise öğrencisinin bir günü üzerinden depresyonun etkilerine sembolik bir anlatımla bakıyor.

İntihar ve akıl sağlığı konularında farkındalık yaratmak için çalışan Project Wake Up, intihara bağlı önyargıları kırmak amacıyla oldukça karanlık ve etkileyici bir film hazırladı. "Wounds" adını taşıyan film, içsel yaraların ne kadar derin olabileceğini anlatıyor.

Reklam ajansı Rodgers Townsend tarafından çekilen 2 dakika 40 saniyelik film, lise öğrencisi David çevresinde dönüyor. Ağır ve karanlık bir atmosferi olan filmde, David'in karın boşluğunda bir yarayla uyanmasını ve akabindeki gününü izliyoruz. Ailesi, arkadaşları ve okul hemşiresi olmak üzere kimse tarafından fark edilmeyen yara gün boyunca kanıyor ve bizler David'in çektiği acıya tanık oluyoruz. Tahmin edileceği üzere, yara sembolik. Aslında depresyonu, ruhsal çalkalanmaları ve akıl hastalıklarını simgeliyor. İçeriden kanayan bir yara David'inki ve dıştan görünen yaralar kadar acı ve zarar verebilmesine rağmen, ne yazık ki çok geç olana kadar fark edilmiyor.

Bu, Project Wake Up'ın ilk filmi değil. Project Wake Up, 2014 Eylül'ünde Missouri Üniversitesi öğrencisi Ryan Candice'in intihar etmesinin ardından yakın arkadaşı Alex Lindley tarafından kurulmuş. Amacı, özellikle intihar ve depresyona bağlı önyargıları kırmak ve konunun konuşulur hale gelmesi. Project Wake Up, Lindley'in intiharının ardından arkadaşlarının toplanıp 13 dakikalık bir belgesel film yapma fikriyle başlamış. Kitlesel fonlama sitelerinde toplanan fonlarla çekilen belgesel için yönetmen Nate Townsend ile çalışılmış. Nate Townsend, aynı zamanda "Wounds" filminin de yönetmeni.

Project Wake Up, intihar ve akıl hastalıkları hakkında başlattıkları diyalogu sürdürmeyi hedefliyor. Konu hakkında uzun metraj bir belgesel için hazırlıklar başlamış bile. Yıl sonuna doğru yapıma geçilmesi planlanıyor.

Künye:

Reklamveren: Project Wake Up

Reklam Ajansı: Rodgers Townsend/DDB, St. Louis, ABD

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Mike McCormick

Yaratıcı Yönetmen: Conor Barry

Yönetmen: Nate Townsend

Görüntü Yönetmeni: Kyle Krupinski

Kurgu: Randi Atkins

Orijinal Müzik: Roberto Murguia

Görsel: YouTube