Kibrit Kutularında Saklı Minicik Mesajlar

Trang Hoang, kibrit kutularına minyatür sevgi ve aşk mesajları yerleştiriyor.

Vietnamlı sanatçı Trang Hoang, kibrit kutularının içine gizlenmiş şirin mi şirin mesajlar çizerek yaratıcılığını ortaya koyuyor.

Hoang’ın çalışmaları, birer mini çizgi-hikaye gibi. Kibrit kutularının kapağı açıldığında, kapaktaki karikatürün 2. karesini görebiliyorsunuz. Hikayeler genellikle sevgi teması üzerine kurulu. Hoang; anneler, babalar ve diğer aile büyükleri için hazırlanmış mesajların yanı sıra sevgiliye ve arkadaşlara armağan edilebilecek mesajlar da hazırlamış. Çizimleri çoğunlukla başka kağıtlara çizip, kesip yapıştırarak kutulara yerleştiren Hoang kimi zaman kutulara minyatür gerçekçi çiçek demetlerini de iliştirmiş.

Trang Hoang bu şirin kibrit kutularını Etsy’deki mağazasında yayınlıyor. Ayrıca Hoang’ın çalışmalarını Instagram profili aracılığıyla da takip edebilirsiniz.

Görsel: Trang Hoang, Instagram