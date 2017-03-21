Kent Yaşamının İzlerini Taşıyan Minyatür Binalar

Joshua Smith, metropol sakinlerinin izlerini taşıyan binaların detaylı ve gerçekçi minyatürlerini yapıyor.

Avustralyalı sanatçı Joshua Smith; Sydney ve Los Angeles gibi şehirlerin katmanlı yapılarını ortaya koyan minyatür binalar inşa ediyor. Sanatçının çalışmaalrında; kent sakinlerine, işçilere ve sokak sanatçılarına dair unsurları görmek ve nüfus çeşitliliğini gözlemlemek mümkün. İnsanların yapılar üzerinde yarattığı aşınmaya ve diğer etkilere de yer verilmiş. Bir binanın dışındaki grafiti ya da bir terasa atılmış küçük bir masa gördüğünüzde kent yaşamı hakkında önemli ipuçları edinebiliyorsunuz. Bir parça Ali Alamedy'nin minyatür yapılarını da akla getiren bu binalarla yer yer İstanbul'daki binalar arasında da benzerlikler olduğunu görmek mümkün.

Smith, son iki yıldır üzerinde çalıştığı bu seride iş üretirken minyatürünü yapacağı binaya ait birkaç referans fotoğrafından faydalanıyor. 1:20 ölçekle çalışan sanatçı eserin temelini MDF, karton ve plastik malzemelerle oluşturuyor. Dış detaylarda ise ağırlıklı olarak toz pastel boya kullanıyor. Dört katlı bir bina olan en yeni çalışmasını tamamlamak 3 ayını almış ve genellikle günde 8-16 saat çalışmasını gerektirmiş.

Sanatçı, bu ay New York’ta Muriel Guepin Gallery aracılığıyla VOLTA Art Fair’de minyatür binalarını sergileme imkanı bulmuş. Instagram üzerinden de sanatçının çalışmalarını takip edebilirsiniz.









Görsel: Instagram