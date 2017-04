Kendinizi Beklemediğiniz İnsanlarda Bulabilirsiniz

Tribeca Film Festivali'nin tanıtımı için hazırlanan film aynalı bir kutu giymiş insanlar aracılığıyla empati mesajı veriyor.

Dünya genelinde rüzgar ayrımcılıktan yana esiyor bugünlerde. ABD de -bizimki kadar değilse de- hemen hemen her konuda bir çatışma, bir tartışma ortamı hakim, taraflar empatiden ve birbirini anlamaktan uzak: Zenci-beyaz, kadın-erkek, heteroseksüel-homoseksüel, müslüman-hristiyan... Böyle bir ortamda, New York'un önemli film festivallerinden Tribeca Film Festival, DDB New York tarafından hazırlanan ve empati mesajı içeren bir filmle önemli şeyler söylüyor.

Bugün başlayıp 30 Nisan'a kadar sürecek olan festivalin tanıtımı için hazırlanan "See Yourself in Others" (Başkalarında kendini gör) ismini taşıyan filmde kafalarında 5 tarafı aynalarla çevrili birer küp taşıyan insanlar New York sokaklarında geziniyor. Tuhaf bir görüntü... Gelip geçenler o insanlara baktıklarında aynalarda sadece kendi yansımalarını görüyorlar. Beyaz bir polis, siyah bir adamın gövdesinde kendisini görüyor; bir musevi, müslüman bir adamda yansımasıyla yüzleşiyor... Verilen mesaj sembolik ama çok net.

Daha önce de yaratıcı çalışmalarıyla dikkat çeken Tribeca Film Festivali'nin genel misyonu insanları hikayelerle bir araya getirmek olarak veriliyor. Bu seneki festival teması ise empati. Dolayısıyla bu film de empatinin bir değer olarak pek umursanmadığı şu günlerde, tekrar tekrar empati mesajı veriyor. Dünyanın bir başka ucunda bizden çok farklı bir insanın yaşadığı bir şeyin aslında bizim gerçeğimizden çok da başka olmadığını, insanın her yerde insan olduğunu, sevginin, acının, üzüntünün evrensel olduğunu bize anlatan en önemli araç hikayelerdir sonuçta... DDB Yaratıcı Yönetmeni Icaro Doria da bu nedenle hikayelere, hikaye anlatıcılığına ve dolayısıyla empatiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylüyor.

Film öncesinde gerçekten de bu deney yapılmış. 20 oyuncu kafalarında bu küplerle New York sokaklarında dolaşmış ve insanların spontane tepkileri alınmış. Film bu deneye dayansa da, filmdekiler doğal tepkiler değil. Filmde kullanılan sahneler; o ikiliği/ayrımı güçlendirecek durum ve kişilerden oluşuyor: Transeksüel, polis, siyah adam, Müslüman, evsiz adam ve bu kişilerin "karşıt"larıyla buluşmaları.



Filmin yönetmeni Jared Knecht, yapımcısı ise m ss ng p eces. Festivalde gösterilecek olmasının yanı sıra, dijital dünyada da yayınlanacak. Ayrıca aynı fikir çerçevesinde basın ilanları da yayına girecek. Filmin müzik bilgisini henüz bulamadım ama müziği filmi güçlendiren çok önemli bir etmen, onu da not olarak düşeyim.

Bir not daha... Her ne kadar mesajları birbirinden çok çok farklı olsa da, benzer bir aynalı kutu uygulaması olarak geçtiğimiz yıllarda kavramsal sanatçı Milo Moiré tarafından tasarlanan "Mirror Box" isimli çalışması da bu vesileyle bir hatırlamış olalım.

