Kendiniz Yapabileceğiniz İğne Deliği Kamera Kiti

2013'ün çok sevilen kendin yap iğne deliği kamerası Videre, yenilenerek Kickstarter'a geri döndü.

İğne Deliği kameralar, fotoğraf makineleri arasında özel bir tür. Lens yerine minicik (iğne deliği kadar) bir açıklık aracılığıyla ışığı yakalıyor. 1800'lerin sonlarına dayanan ve uzun pozlama isteyen bu tekniğin bugün de meraklısı çok. Tabii doğası gereği iğne deliği kameralar, bugünün donanımlarından çok uzakta. Bir kamera ne kadar analog olabilirse o kadar analog kameralar bunlar. İğne deliği bir kamera için gereken tek şey ışık, ışık geçirmeyen bir kutu ve iğne deliği kadar bir açıklık olunca evde yapılması da daha mümkün/kolay oluyor. İşte bu doğrultuda bir proje: Videre 35 mm iğne deliği kendin-yap kamera.

Önce notumuzu düşelim. Aslında Videre, 2013 yılında Kickstarter'da fonlanmış, başarıya ulaşmış ve çok sevilmiş bir proje. Bu nedenle Kickstarter Gold olması için projenin yaratıcısı Kelly Angood'a geçtiğimiz aylarda öneri yapılıyor. Gold olunca da Angood; eski Videre'yi yeni özelliklerle güncelleyip yeniden sunuyor. Bu yeni Videre için de fon toplandı bile, teslimat sene sonunda. Biz de bu yazımızda yeni model Videre'yi anlatıyoruz, ancak henüz üretimi tamamlanmadığı için kullanılan görseller eski Videre'ye ait.

Yeni Videre de eskisi gibi karton bir kit olarak geliyor. Bu kiti kullanarak ve talimatları izleyerek kameranızı 12 adımda, siz yapıyorsunuz. En fazla bir saat içerisinde yassı kutudan çıkan kameranızı kurup fotoğraf çekmeye başlayabiliyorsunuz.

Tasarımı ise gayet retro. Eski kameraları sevenlerin çok hoşuna gidecek bir görünüm sunuyor. Lazer ile kesilen 0.2 mm'lik iğne deliği ise 225'lik bir f durağı sağlıyor. Kitler, farklı ISO değerleri için pozlama rehberi ile birlikte geliyor. Ayrıca özel iOS uygulaması sayesinde kameranızı, filminizi ve ışık koşullarını girerek neyi ne kadar pozlamanız gerektiğini de öğrenebiliyorsunuz.



Eski modelden gelen özelliklerin yanı sıra yeni Videre'de iyileştirilmiş pek çok özellik bulunuyor. Yeni Videre'nin en önemli artısı, eskisinin aksine medium format yerine, her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz 35 mm film kullanması. Bunun dışında tasarımda yeniliklere de gidilmiş, deklanşör düğmesi sağlamlaştırılmış, tripod girişi (uzun pozlama için olmazsa olmaz) standart hale getirilmiş, boyutlar küçültülmüş, 3b baskılı düğmeler eklenmiş. İç kısma eklenen esnek plastik film mekanizması ve film kaseti sayesinde film takma işlemi kolaylaştırılmış. Ayrıca parça sayısı azaltıldığı için kurulum da daha pratikleştirilmiş. Böylece, zaten çok sevilen bu kamera daha da işlevsel hale gelmiş.

Görsel: The Pop Up Pinhole Company, Kickstarter