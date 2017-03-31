Kendine Kendine Merdiven İnip Çıkabilen Tekerlekli Sandalye

Elektrikle çalışan, güvenli, konforlu ve estetik tekerlekli sandalye Scewo; merdivenleri ve zorlu yolları tek başına aşabiliyor.

Kendi kendini dengede tutabilen tekerlekli sandalye Scewo, kimsenin yardımına gerek kalmadan sarsıntısız bir şekilde merdivenleri inip çıkabiliyor. Yaratıcıları, engeller üzerinde rahatça ilerleyebilmesini çok sayıda kauçuk palet sayesinde gerçekleştiren “güvenli” bir araç olduğunu özellikle vurguluyor. Dolayısıyla Scewo engelli bireyler için hem dinamik hem güvenli hem de konforlu bir deneyim sunabiliyor.

Scewo projesi, ETH Zürih ve ZHDK'dan dört üniversite öğrencisi tarafından başlatılmış. Scewo’nun yaratıcıları; akıllı telefon, otomobil, drone ve hatta robotik süpürge teknolojisinde pek çok yenilik olurken piyasadaki elektrikli tekerlekli sandalyelerin hala yıllar öncekilerden farksız olduğunu fark etmiş. Hem teknolojisi ve hem de estetiği ile gerçek anlamda 21. yüzyıla ait tekerlekli bir sandalye tasarlamak adına kolları sıvamışlar. Projeyi bağımsız olarak yaratmayı ve kaynak bulmayı başarmışlar. Öte yandan projenin hayata geçirilmesini hızlandırmak üzere ekibi genişletmeye ihtiyaçları var ve bu nedenle de Patreon üzerinden fon toplamaya devam ediyorlar.



Scewo, ekstra geniş tabanı sayesinde spiral şeklindeki merdivenleri de düz merdivenler gibi dinamik bir şekilde tırmanabiliyor. Sandalye, merdiven basamağına ve yere temas hareketlerini kullanıcının çabasına ya da yönetimine gerek olmadan otomatik şekilde yapıyor. Sürüş sırasında çevik manevra yapabilme kabiliyetine sahip araç, kaldırım taşı gibi engelleri de kolaylıkla engel olmaktan çıkarıyor. Kullanıcı manevra için kumanda kolunu kullanabileceği gibi vücut ağırlığını kaydırarak da sandalyeyi kontrol edebiliyor.

Kendi kendini dengeleyen tekerlekli sandalye, arazi türüne bağlı olarak üç farklı sürüş modunda gidebiliyor. Güvenli mod; araca binme ve inme, hareketsiz durma, masaya yanaşma vb amaçlarla kullanılıyor. Yükseltilmiş mod; göz göze iletişim kurabilme ve yüksek alanlardaki nesnelere erişebilme gibi amaçlarla kullanılabiliyor. Karlı veya çakıllı kaygan yüzeyler ve dik eğime sahip yollar ise palet moduyla rahatlıkla aşılabiliyor.

Görsel: Scewo