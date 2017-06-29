Kendin Yap Tilt Oyunu Seti

Herkesin kendine özel bir tilt makinesi tasarlayabileceği kendin yap seti Makerball, Kickstarter'da fonlanıyor.

Makerball; yetişkinler için tasarlanmış, düşük maliyetli, sağlam, özelleştirilebilir ve dijital olarak yükseltilebilir bir kendin yap bir tilt makinesi seti. Kurulduğunda oynamaya hazır geliyor ve geliştirilebiliyor.

Tasarım olarak Makerball, ahşap malzemeden ve anlaşılması basit mekanik mekanizmalardan oluşuyor. Bir mikro kontrolör ve MAKE & PLAY adlı ücretsiz mobil skor uygulaması sayesinde de dijital olarak geliştirilebiliyor.

Makerball’un mucidi İsviçreli tasarımcı Alain Schibli, tilt oyununa olan tutkusu nedeniyle kendi tilt makinesini yapmaya karar vermiş ve bu fikirden hareketle yarattığı set için Kickstarter'da destek topluyor.



Makerball’un kurulumu, kişinin becerisine göre 30-60 dakika arasında sürebiliyor. Kurulum için gereken tek şeyin elektrikli bir tornavida olduğu belirtilmiş. Makerball’un temel engel seti; delikli ahşap oyun alanı tahtasında herhangi bir yere konabilen ahşap engellerden, kauçuk öğelerden, bakır tabakalardan, metal parçalardan ve mıknatıslardan oluşuyor. Setle birlikte oyunun ana parçaları sağlanmış ancak gerisi seti inşa edecek kullanıcıdan bekleniyor. Hiçbir kural ya da limit olmadan herkes kendi tilt makinesini yapabiliyor.

























