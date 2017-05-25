Kendi Kendini geçen Preroll Reklam

Barclays için The Martin Agency tarafından yaratılan preroll; "Reklamı Geç" butonunu Rube Goldberg tarzı bir düzeneğin içerisindeki bir öğe olarak kullanıyor.

Video paylaşım sitelerindeki video öncesi giren reklamlar herkesin canını sıkıyor. Markalar da bu sıkıcılığı kırmak için yaratıcı yollar deniyor. The Martin Agency daha önce de yaratıcı preroll reklamlarıyla gündeme gelmişti. Cannes'da Grand Prix alan Geico reklamı ilk akla gelenlerden mesela. Ajans şimdi de Barclays için yaptığı eğlenceli bir preroll filmiyle karşımızda. Film; basit bir şeyi yapmak için kurulan karmaşık bir mekanik düzenek olan Rube Goldberg makinelerinden ilham alıyor.

Pek çok sektöre kurumsal bankacılık hizmetleri veren Barclays için hazırlanan preroll filmi; kendi kendine geçebiliyor! OK Go videolarını anımsatan, Rube Goldberg tarzı bir düzenekte, bir şey diğerini, o diğerini çalıştırıyor ve sonunda sistemin içindeki bir öğe olan "Skip Ad" yazısının kırılması sağlanıyor. Reklam tabii aslında kendi kendini geçmiyor, preroll süresi boyunca çalışan düzenek sonunda hedefine ulaştığında reklam bitmiş oluyor zaten. Ama o sırada siz eğlendiğiniz için preroll sıkıcılığına düşmemiş oluyorsunuz. Kaldı ki bu reklam zaten normal preroll reklamlardan daha kısa.

1stAveMachine yönetmeni Bob Partington tarafından çekilen reklamın bir diğer güzel yanı da kullanılan öğeler aracılığıyla bankanın hizmetlerine de değinilmiş olması. Düzeneği çalıştırılan öğeler üzerinde Barclays'in hizmet anlayışını yansıtan ibareler var.

Filmin yanı sıra kamera arkası görüntüleri ve neyin nasıl yapıldığına ilişkin video da internette yayınlandı. Buradan da düzeneğin nasıl kurulduğunu izleyebilirsiniz.



Künye:

Reklamveren: Barclays

Reklam Ajansı: The Martin Agency

Yaratıcı Yönetmen: Mark Nicholson

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Dan Fisher

TV Yapım: Christian Gill

Müşteri İlişkileri Yönetmeni: Stephanie Hobart

Yaratıcı Ekip: Soren Birk, Lloyd Daniel

Ses Tasarım: Smoke & Mirrors/Wave

Post Prodüksiyon: Glassworks

Yapım Şirketi: 1stAvenueMachine

Yapımcı: Mike Capon

Yönetici Yapımcı: Isabella Parish

Yönetmen: Bob Partington

Görsel: YouTube