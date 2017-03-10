Kendi Kendine Hareket Edebilen 3B Baskı Yumuşak Robot

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, tamamen yumuşak robot üretme yönündeki hedeflerini gerçekleştirerek Octobot adını verdikleri 3B baskı otonom robotu geliştirdi.

Harvard Üniversitesi’ndeki araştırmacılar kendi kendine hareket edebilen ve güç kaynağı elektrik yerine kimyasal reaksiyon olan bir robot tasarladı. Araştırmacılara göre Octobot, kendi kendine yetebilen ilk “yumuşak robot”.

Çizgi film karakterlerine benzeyen komik görünümlü ahtapot robot, elektronik bir donanıma sahip değil. Yalnızca silikon gövdesinin içindeki hidrojen peroksitin dolaşımına bağlı olarak çalışıyor. 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilmiş. Daha önce yapılan yumuşak robotlarda, enerji bağlantısı nedeniyle sert donanım parçaları bulunuyordu. Ancak Octobot böyle bir parçaya gereksinim duymuyor. Yumuşak robotlar konusunda yapılan robotik araştırmalarının en yeni hedefi “tamamen yumuşak robot yaratmak” idi ve Octobot ile birlikte bu hedef gerçekleştirilmiş oldu. Başka bir deyişle Octobot, daha karmaşık tasarımların temelini oluşturan basit ve tamamen yumuşak bir robotun hayata geçirilmiş olması açısından bir kilometre taşı niteliğinde. Çünkü tamamen yumuşak robotlar, insanların robotlarla olan etkileşimi açısından büyük bir değişim anlamına geliyor.

Sıvı, robotun vücudunun içindeki ağ dahilinde akıyor. Başka bir deyişle robotun içinde önceden tasarlanmış damarlar var. Sıvı, bu damarların içinde gömülü olan platinin üzerinden geçerken bir reaksiyon meydana getiriyor. Reaksiyon sonucu açığa çıkan gaz ahtapotun kollarını şişiriyor ve robotun suyun içinde hareket etmesini sağlıyor. Şeffaf bir robot olması dolayısıyla içerisinde gerçekleşen bütün reaksiyonlar da dışarıdan görülebiliyor. Robot hem şeffaflığıyla hem de küçük ve seri hareketleri ile denizde yaşayan mikroskobik canlıları akla getiriyor.



Octobot şu anda dışarıdan yönlendirilmeye açık değil ancak araştırmacı ekip gezinmesine ve çevresine yanıt vermesine izin verebilecek sensörleri entegre etmek için çalışıyor.

Görsel: YouTube