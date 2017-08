Kendi Kendilerini Çalan Enstrüman Robotlar

Animade imzalı Robot & The Robots, aynı isimli hayali müzik grubunun kendilerini çalıp kendi oynadıkları bir animasyon.

Londra merkezli animasyon stüdyosu Animade'in kendi aralarında eğlence amaçlı hazırladığı Robot & The Robots isimli kısa filmleri, yarattıkları hayali robot müzik grubunun kendilerini nasıl da güzel çaldıklarını işliyor. 3B modellenen figürlerle doğan animasyon, stüdyonun bir anlamda kendilerini geliştirmek için ortaya çıkardıkları bir iş. Her bir karakterin tasarım sürecini bloglarında açıklayan Animade, bu kısayı hazırlarken ne kadar eğlendiklerinden de bahsetmekten çekinmiyor.

Robot & The Robots, kısa filmde Robot_Song_03.mp3 isimli parçalarını çalıyor. Ancak grubun ismi de çok aşina olduğumuz grup ismi yapısına şirin bir atıf oluyor. Ersen ve Dadaşlar, Florence + The Machine, Anderson .Paak & The Free Nationals gibi nice örneklerle bu grubun öne çıkan kişisi ve geri kalanı formatını görebiliyoruz. Robot ve Robotlar'da ise hangi robotun grubun has kişisi olduğu biraz hayal gücümüze kalıyor.

