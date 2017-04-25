Kenan Doğulu'dan 24 Saatte Yok Olan Müzik videosu

Kenan Doğulu ve Cornetto ortaklığıyla çekilen müzik videosu, Instagram'ın renkli özelliklerini kullanarak Stories üzerinde yayınlandı.

24 saatte yok olan ve bir daha erişilemeyen uçucu içerik formatı Snapchat özelinden çıkıp Instagram liderliğinde hemen her uygulamaya sıçradıktan sonra yeni bağlamlar da kazanmaya başladı. Daha önce iki Snapchat hesabıyla çekilen müzik videosu veya MTV VMA adaylarını açıklamak gibi uygulamalarla uçucu içeriklerin alternatif kullanımlarını görmüştük.

Instagram'la birlikte uçucu içeriklere platformun Boomerang gibi ürünlerinin de eklenmesiyle daha özellikli bir alana dönüştü Stories. Cornetto ise yazın gelişini kutlamak için hazırladığı reklam filmini Instagram'ın Stories alanına özel olarak yayınladı. Manajans JWT tarafından hazırlanarak 21 Mart'ta yayına giren ve Kenan Doğulu'nun yer aldığı müzik videosu bir çiftin karşılıklı ilanı aşkını işliyor. Ancak bu sefer bildiğimiz aşk hikayelerinden farklı gelişiyor olaylar. Çünkü bir anda çevrede renkli renkli doodle tarzı çizimler çıkıyor, ileri geri sarılıyor ve adeta canlı yayındaymışçasına beğeniler havada uçuyor.

Uçucu müzik videosu dikey çekimi, Instagram'ın dahili özelliklerini kullanmasıyla filmin tüm neşesini aktarmayı başarmış. 22 Mart'a geldiğimizde ise video Cornetto'nun Instagram hesabından uçtu gitti ve 23 Nisan'da da bu yılın geleneksel formatta çekilmiş filmi yayınlandı.

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Ajans: Manajans JWT Turkey

Yaratıcı Yönetmen: Sami Basut

Yaratıcı Ekip: Deniz Ergin , Ümit Taşlı, Hüseyin Gündüz, Fırat Palaz, Oktay Metin, Rahim Masunu

Müşteri Ekibi: Fulya Özarı, Barış Alemdar , Setenay Ergin, Sevim Özgür

Strateji: Ege Demirtaş

Prodüksiyon Ekibi: Ahmet Bayık, Zeynep Türkmen

Prodüksiyon Şirketi: Depo Film / Gönenç Uyanık

Görsel: Vimeo