Hiné Mizushima keçeden yapılmış oyuncak Apple Watch'ları mizahi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Vancouver’da yaşamını sürdüren Hiné Mizushima, adeta on parmağında on marifeti olan bir tasarımcı. İllüstratör, oyuncak bebek tasarımcısı ve stop-motion kukla animasyon sanatçısı onun ünvanlarından bazıları. İnsanı baktıkça gülümseten keçe Apple saatler de onun mizah duygusuyla el becerisini bir arada ortaya koyduğu projelerinden biri.



Japon tasarımcı Mizushima’nın portfolyosu Behance’te, el sanatları kategorisinde öne çıkan mağazalar arasında yer alıyor. 2015'te yayınladığı keçeden Apple Watch'ları da Gizmodo ve Boing Boing gibi pek çok içerik sitesinde de yer verilmiş. Mizushima, Behance’teki proje sayfasına Apple Watch'un giriş ekranı üzerinde çalışan bazı tasarımcıların dahi bu oyuncak keçe saatlerden satın aldığı esprisini eklemeyi de unutmamış.

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Görsel: Behance