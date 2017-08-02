Katlanır Kamp Ocağı

Yanma haznesinin katlanabilir olması sayesinde kolaylıkla taşınabilen kamp ocağı nCamp, hem katı hem de sıvı yakıtla çalışabiliyor.

Güneş enerjisiyle yemekleri pişiren GoSun gibi nCamp de açık havada yemek pişirmek için pratik bir alternatif sunuyor. nCamp, ormandan toplanan kuru dalların yakıt olarak kullanılabildiği bir kamp ocağı. Katlanabilir yapısı sayesinde sırt çantanıza rahatça girebilecek kitap gibi yassı bir forma bürünebiliyor.



Aslında piyasada çok sayıda odunla yanan kamp ocağı var. nCamp’in ayırt edici özellği, yanma haznesinin katlanabilir olması. Katlanabilir olmasına rağmen hazne, içindekileri dışarı sızdırmıyor. Dolayısıyla içinde kuru dal parçaları kadar sıvı yakıtlar da kullanılabiliyor. nCamp’in ağırlığı ise 1,5 pound (6,8 kg) civarında. Oldukça hafif olduğu iddiasıyla tanıtılıyor ancak tabi bu noktada yorum tüketicinin. Zira bana pek de öyle hafif gelmedi. Paslanmaz çelikten ve alüminyumdan yapılmış ocak gayet hızlı. Örneğin 3 dakikada su kaynatabiliyorsunuz.





Ürünün arkasındaki tasarımcı, ABD merkezli Abeo Design'ın kurucusu ve Cleveland Sanat Enstitüsü bölüm başkanı Prof. Dan Cuffaro. Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen ürünün satışlarından elde edilen kârın yüzde biri, insanları doğa ile buluşturan ve doğal dünyayı korumayı hedefleyen organizasyonlara bağışlanacak.





