Karşısındakinin Duygularına Tepki Veren Giysiler

Ying Gao, "Can’t and Won’t" adlı giyilebilir teknoloji projesinde insan, mekan ve tasarım arasındaki ilişkileri araştırıyor.

Dış etkenlere tepki veren etkileşimli koleksiyonlarıyla tanınan moda tasarımcısı ve akademisyen Profesör Ying Gao, Can’t and Won’t adlı yeni bir proje hazırladı.

Gao’nun yeni projesi; robotik hareket ve yüz tanıma kabiliyetleri ile donatılmış iki büyüleyici elbiseden oluşuyor. Yüz tanıma özelliği için yazılım kullanılan giysiler, dışarıdan bakıldığında keskin bir şekilde nefes alıp veriyor gibi görünüyor.



Yüksek teknoloji ürünü şeffaf ipek kumaştan, pamuk örgülerden, PVDF (polyvinylidene fluoride) ve elektronik cihazlardan oluşan elbiseler, sanatın ve teknolojinin bir arada kullanımına dair en güzel örneklerden biri.

Ying Gao, bu elbiseleri "sahte tarafsızlık" estetiğini keşfetmek için yaratmış. Bunun için de "yaşayan bir sistem" olarak tanımladığı şeyi kullanıyor. Bir izleyici odaya girdiğinde elbiseler hareket etmeye başlıyor, izleyici orada olduğu sürece de hareket etmeye devam ediyor.

Bu mekan-insan-giysi etkileşiminden kavrayabileceğimiz üzere Gao; kentsel tasarım, mimari ve medya tasarımını birleştirerek giyim konusundaki algılarımızı sorguluyor.

Görsel: Vimeo, Ying Gao

