Karşısındakinin Duygularına Tepki Veren Giysiler

Nike'den Müzik Videosu Tadında Reklam Filmi Nike ve Riccardo Tisci ortaklığında hazırlanan We Believe In The Power Of Love isimli reklam filmi dijital bozulmalar, deküpeler ve 3b animasyonlarla dijital yaşamın çelişkilerini yansıtıyor.

19 saat önce • 59