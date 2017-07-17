Kariyerini Terk Eden Bir Finansal Analistin Tasarladığı Keçe Yaratıklar

Finans alanındaki kariyerinden vazgeçen Misz Ajdacki, geçimini yünden keçe çalışmalarıyla sağlayarak çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

Nilay Emek'in kişiye özel heykelleri ve Paolo Del Toro'nun keçe kafaları, keçe tutkusuyla ortaya çıkan yaratıcı örnekler olarak haber konumuz olmuştu. Doğal yünü ve keçe tekniklerini bir arada kullanarak özgün hayvan heykelleri yaratan Misz Ajdacki de keçeyle yarattığı sanatsal çalışmalarına ağırlık verebilmek için finans sektöründeki kariyerini -finansal analist- terk etmiş. Polonyalı sanatçı, geçimini artık tamamen bu çalışmalar üzerinden sağlıyor.

Ajdacki, sanatla uğraşmanın çocukluk hayali olduğunu belirtiyor. Kendi elleriyle insanları mutlu eden şeyler üretmekten aldığı zevk de bu U dönüşünü gerçekleştirmesinde etkili olmuş. Sanat eğitimi olmasa da küçük yaşlardan bu yana kumaş, iplik ve yünlerle çalışarak kazandığı deneyim el becerisini geliştirmesine yardımcı olmuş. Çocukluğunda ne zaman büyükannesinin örgü malzemelerinden ödünç alsa oyuncak ayılar, oyuncaklar için giysiler yapıyormuş. Tekniğini kendi kendine geliştirerek bugün yarattığı minik yaratıkları ortaya çıkarmış. Yünden yaratıklar üretirken; iğneyle keçeleştirme ile sabun ve su kullanarak gerçekleştirdiği ıslak keçeleştirme tekniklerini kullanıyor. Süreci hızlandırmak istediği zamanlarda ise bu iş için özelleştirilmiş bir zımpara makinesinden faydalanıyor. Ajdacki, hayalindeki figürleri gerçeğe dönüştürmek için deneyler yapmaya ve yeni teknikler geliştirmeye devam ediyor.



Görsel: Misz Ajdacki