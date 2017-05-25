Karınca İstilasıyla Süslenmiş Porselen Takımlar

Evelyn Bracklow, karıncaların işgaline uğramış yanılsaması yaratan porselen yemek takımları aracılığıyla burjuva sınıfının yaşam biçimine dair eleştirel bir bakış açısı sunuyor.

Alman sanatçı Evelyn Bracklow’ın tasarladığı yemek takımları, yüzlerce karıncanın işgaline uğramış gibi görünen gerçekçi desenlerle süslenmiş. Her bir parçanın üzerine farklı şekillerde yerleştirilmiş karınca toplulukları Chitins Gloss başlıklı bu projeye hem yaratıcı hem de rahatsız edici bir estetik görünüm kazandırmış.

Tasarımlar, pikniklerde zaman zaman karıncaların da yiyeceklere ortak olduğu anları anımsatıyor. Ancak bunun çok daha ötesinde kıyametin ve çöküşün eşiğine gelmiş burjuvanın akşam yemeği ritüeline eleştirel bir dokunuş niteliğindeler. Doğayla barışık yaşamayanların konforlu sofraları, karıncalar tarafından sabote ediliyor. Evelyn Braklow’un takımdaki her bir vintage porselen parçayı tek tek elleriyle boyamış olduğunu da belirtelim.

Görsel: Evelyn Bracklow