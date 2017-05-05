Karabasan İçinde Huzur Yaratan İllüstrasyonlar

Virginia Mori, karanlık yanıyla kendini sevdiren, tuhaf ama aynı zamanda şirin illüstrasyonlar üretiyor.

Milano’da çalışmalarını sürdüren İtalyan sanatçı Virginia Mori’nin tuhaf illüstrasyonları insanda çok yönlü iz bırakıyor. Bir taraftan kompozisyonların karanlık ve gizemli yönü bakan kişiyi içine çeken bir kabus etkisi yaratıyor. Diğer yandan ise çizgilerin samimiyeti, karakterlerin masumiyeti ve yüz ifadelerindeki durgunluk insana huzur veriyor.

Animasyon ve tasarım eğitimi almış olan Mori; tükenmez kalem, kurşun kalem ve kağıt olmak üzere oldukça sade malzemeler tercih ediyor. Virginia Mori’nin çalışmalarını Instagram profilinden takip edebilirsiniz.



Görsel: Virginia Mori