Kara Mizahın Dövmeleri

Sean from Texas adıyla Instagram'da çalışmalarını paylaşan dövme sanatçısı, korku filmlerini aratmayan sahneleri karikatürize ederek dövme deseni haline getiriyor.

Dövme deseni konusunda son birkaç yıldır o kadar farklı işlere imza atıldı ki, bu alanda daha önce hiç rastlanmamış, sıra dışı işler keşfetmek gittikçe zorlaşıyor. Birkaç çizgiyle yaratılan minimalist dövmeler, dijital illüstrasyon hissi yaratan dövmeler, kanaviçe dövmeler, optik sanatını insan bedenine taşıyan geometrik dövmeler ve 3B dövmeler bu alanda daha önce yer verdiğimiz heyecan verici örneklerdendi. Dövmelerinde ölümcül sahneleri konu alan ve Instagram’da Sean from Texas adıyla dikkatleri çeken bir başka dövme sanatçısı da dövme alanındaki bu rekabete damgasını vuruyor.



Los Angeles’da çalışmalarını sürdüren Sean, dövme desenlerinde insanların yaşadığı korkunç sahneleri bir çocuk gözüyle betimliyor. Sanatçı; kaza, patlama veya sadizm içeren ölüm sahnelerini çoğunlukla absürt bir yaklaşımla tasvir etmiş. Kompozisyonlarında testere ile insanlar üzerinde deney yapan uzaylılara, kaza geçirerek cesetleri sağa sola saçılmış insanlara, bir cesedi yiyen akbabalara rastlamak mümkün. Sean’ın çalışmalarında karikatürist yaklaşımı da mevcut. Dövmedeki insan figürlerine konuşma baloncuğu ya da espriyi tamamlayan 1 satırlık bir açıklama eklediği görülüyor.







Görsel: Instagram