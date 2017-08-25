Kapsül Odalarda Şehirlerarası Yolculuk

ABD'li girişim Cabin, tek kişilik kapsül odaları olan otobüsüyle San Francisco ve Los Angeles arasında gece seferleri düzenliyor.

Şehirlerarası yolculuklarda otobüsü uçağa tercih etmenin en büyük avantajı, gece yolculuğu yaparak gün öldürmemek. Uçakla yapılan bir saatlik yolculuk için bile birkaç saat erkenden havalimanında olmak, ulaşım sürecini planlamak gerekiyor. Ki bunun için de genellikle gökyüzünde Ay'dan ziyade Güneş parlıyor. Gün adeta ölüyor. 7 - 9 saatlik bir otobüs yolculuğu ise gece başlandığında günün ilk saatlerinde sonlanıyor.

Kaliforniya'da hizmet vermeye başlayan Cabin isimli girişim ise şehirlerarası otobüs yolculuğunu daha da konforlu hale getiriyor. Koltukta kıvrılıp geceyi geçirmek yerine Cabin, yolcularına birer kişilik kapsül oda veriyor. Böylece gece boyunca mışıl mışıl uyuyup sabah varış noktanıza ulaşabiliyorsunuz. San Francisco ve Los Angeles arasında seferlerine başlayan Cabin, 8 saatlik yolculuğu deliksiz uykuyla geçirmenizi diliyor.

Cabin'in otobüslerinde her an yardıma hazır hostesler, ücretsiz internet, gece çayı gibi servisler bulunuyor. Kişi başı iki parça bagaj hakkı veren girişim uçak yolculuklarına ciddi bir alternatif olmayı planlıyor. Sabah olup şehre geldiğinizde de güne başlayabilmeniz için günaydın kahvenizi hazırlıyor ve tazelenmeniz için banyo hizmeti de sunuyor.

Cabin'in sefer başına bilet fiyatı 115 dolar olarak belirlenmiş. Ki ABD iç hatlarında uçan hesaplı havayolu şirketlerinden birinden alınsa bile bilet fiyatı bu fiyat bandının altına pek inmiyor.

Görsel: Cabin