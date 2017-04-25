​Kanaviçeyle İkinci Baharını Yaşayan Hurdalar

Severija Incirauskaite-Kriauneviciene, eski ve paslı objeler üzerine kanaviçeler işleyerek beklenmedik kombinasyonlar yaratıyor.

Sokak sanatında, raketlerde ve dövmelerde rastladığımız kanaviçe etkilerinden sonra sıra hurdaya dönüşmüş metal objelerin üzerine işlenen kanaviçe örneklerinde. Severija Incirauskaite-Kriauneviciene’nin örtü yerine metal üzerine işlediği bu kanaviçeler, oyma çiçek desenleriyle dantel gibi işlenen paslı küreklerden sonra bir başka eskiye yeniden hayat verme yöntemi olarak gözümüzü gönlümüzü açıyor.



Litvanyalı sanatçı Severija Incirauskaite-Kriauneviciene; çoğunlukla eski miğferlerin, mutfak eşyalarının ve araba parçalarının üzerinde kanaviçe yapmayı tercih etmiş. Böylece ortaya metalin sert ve soğuk yüzü ile çarpıcı bir zıtlık yaratan işler çıkmış. Özellikle miğferler geçmişteki işlevlerinden dolayı daha güçlü bir etki yaratmış. Kendi tarihindeki görevini tamamlamış ve kırılgan hale gelmiş sert materyaller, narin ve renkli çiçeklerle sanat yapıtı olarak yeni bir tarihi yaşamaya başlamış.

Görsel: Severija Incirauskaite-Kriauneviciene