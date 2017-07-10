Kampa Giderken Kamp Ateşinizi De Yanınıza Alın

Radiate Portable Campfire, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş pratik bir kamp ateşi.

Kampa gittiniz, kamp ateşi yakacaksınız, odun topla, en harlı ateş için en doğru şekilde odunları diz, rüzgarla savaş derken saatler geçti, çocuklar sızdı, arkadaşlar, bıktı. Siz de şöyle kamp ateşi etrafında bir korku hikayesi olsun, bir şarkı olsun, bunları yaşayamadan kaldınız. Hoş mu? Değil tabii. Neyse ki Radiate Outdoor Supply, taşınabilir bir kamp ateşi yaratarak bu hazin soruna bir çözüm getirmiş.

Radiate Portable Campfire küçük, gayet taşınabilir bir teneke kutudaki kamp ateşiniz. Çakmak ile kolayca yakıyorsunuz ve 8-10 saat kadar yanabiliyor yani dertsiz tasasız kamp ateşi keyfi. Bu pratik kutucuk, yaklaşık 9 cm yükselikte ve 20 cm genişlikte, bir kurabiye kutusu boylarında bir kutu. Ateşi yakıyorsunuz, sonra kapağı kapatarak söndürüyorsunuz. Bu kadar basit!

Radiate, tamamen zehirsiz, doğal malzemeler içeriyor. %100 geri dönüştürülmüş soya mumu ve kağıt posası ile hazırlanmış. Dolayısıyla sizin için pratik olduğu kadar çevre için de bildik kamp ateşlerinden daha iyi. Benzer mantıktaki doğal malzemelerle üretilen tek kullanımlık mangalların aksine, bir kere yakınca atmanız da gerekmiyor, tekrar tekrar kullanılabiliyor. Üstelik suya da dayanıklı. Yani kamp ateşinizin aksine, yağmurda sönmüyor. Üzerine su gelse ve ateşi söndürse bile hemen akabinde tekrar yakılabiliyor. Ayrıca, yanık kokusu, duman veya is de çıkarmıyor.

Kickstarter'da geçtiğimiz aylarda fon toplayan Radiate, hedefinin üzerine çıkarak popüler Kickstarter kampanyalarından oldu. Ürünün teslimatının Temmuz ayında yapılması planlanıyor.

Görsel: Kickstarter, Youtube

