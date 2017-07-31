Kameralı Telefonun Doğuşu

Philippe Kahn'ın 1997'de kamera ve telefon çözümüyle çektiği ilk fotoğrafın hikayesini Conscious Minds bir kısa filme dönüştürdü.

11 Haziran 1997'de Philippe Kahn, günümüzün bir standardı ve her yeni üründe iyileştirilmesi gereken özelliği olan kameralı telefonların atası olacak çözümü buldu. Dijital kamera ve cep telefonunu birleştirerek herkese açık ağlarda anlık fotoğraf paylaşmayı sağlayan çözümü sayesinde yeni doğan bebeğinin fotoğrafını tüm yakınlarına gönderdi. Conscious Minds tarafından hazırlanan kısa film de bu çözümün hikayesini dokunaklı bir dille işliyor.

Kablosuz internetin, akıllı telefonun olmadığı yıllarda attığı bu adımla telefon, kamera, bilgisayar ve sunucuyu bir arada çalıştırarak ilk kameralı telefonu ortaya çıkarabilmiş. Karısının doğumu sırasında dizüstü bilgisayarını telefonuna ve kameraya bağlıyor. Bu sırada dizüstü bilgisayarı da mutfağındaki bilgisayarın sunucusuna bağlıymış. Tüm bu kablo yığınları arasında bebeğini sol koluyla kamerayı da sağ koluyla tutarken bir selfie çekiyor. Yaklaşık 200 kişiyle anlık olarak paylaşılan bu fotoğrafa herkes şaşırmış. Bunu nasıl yaptın, çocuğun 15 dakika önce doğru gibi birçok soruyla dönüş yapmış.

2016 yılında TIME dergisi, Kahn'ın çektiği bu fotoğrafı "tüm zamanların en etkili 100 fotoğrafı" listesinde yer vermiş. Yaklaşık 20 yılda insanlığın bir noktadan diğerine gelişi ve yaşamınlarımızdaki muazzam etkisini 5 dakikalık kısa filmle görmek oldukça etkileyici.

Görsel: Vimeo