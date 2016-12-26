Kalplerimizi Isıtan Eğitim Projeleri [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Çevreci anaokulları, gençlerle yaşlıları buluşturan projeler, eğitime destek kampanyaları...

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Geleceğin okulları tahmin edilenin aksine çocukları robotlar ve bilgisayarlarla değil; doğayla, çevre bilinciyle sarıyor. Bu anlamda 2016'da pek çok ekolojik okul projesi gözümüze çarptı. Bunun yanı sıra içimizi ısıtan başka eğitim projeleri de vardı. Hepsini sizler için derledik...

Öğrencilerin Huzurevinde Ücretsiz Kalmasını Sağlayan Ev Modeli

Hollanda’da yaşlıların yaşadığı bağımsız huzurevi Humanitas Deventer; genç öğrencilere, iyi bir komşu olmak için her ay 30 saatlerin vermeleri karşılığında ücretsiz konaklama sunuyor. Humanitas Deventer’ın kapılarını gençlere açmasının bir sebebi gençlerle yaşlılar arasındaki paylaşımın iki taraf için de verimli, keyifli ve öğretici olmasıyken bir diğer sebebi de gençleri ölüme en yakın insanlarla bir araya getirmek, bu sayede ölümle yüzleşmelerini ve ölümün de yaşamın bir parçası olduğunu unutmamalarını sağlamak.

Geleneksel Anaokulu Anlayışıyla Çiftlik Yaşamını Birleştiren Proje





İngiltere’de düzenlenen bir mimari tasarım yarışmasında çocukları kendi olmaya teşvik eden bir proje yarışmanın birincisi oldu. Hollandalı ve İtalyan mimarlardan oluşan grubun Nursery Fields Forever projesi; bir çiftlik-anaokulu. Projede çocuklar doğrudan doğadan gözlem yoluyla öğrenebilecekleri gibi çiftçilik-enerji teknikleri üzerinden ve çiftlik işleri sayesinde pratik yaparak da farklı şekillerde öğrenecek. Dışarıda vakit geçirmenin ve hayvanlarla etkileşimin çocukları daha aktif, daha sağlıklı, daha mutlu yapacağı fikrinden yola çıkan proje; çekingen karaktere sahip çocuklar için de büyük fayda göreceğini vurguluyor.





Türkiye'nin İlk Ekolojik Çocuk Yuvası

Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan, bahçesinde meyve ve sebze yetiştirilen, permakültür çalışmaları yapılan ilk çocuk yuvası Kadıköy'de açıldı! Kadıköy belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Sahrayıcedit Mahallesi'nde yer alan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvasının amacı, “çocuklara, dünyayı kirletmemeyi öğretmek ve doğayı tahrip etmeden yaşamayı, canlıların haklarını ve hepimizin doğanın bir parçası olduğunu benimsetmek” şeklinde ifade ediliyor.



Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan Kız Çocukların Eğitimine Destek Projesi

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi olan bilim insanı Aziz Sancar, Harriet Fullbright Institute işbirliği ile Türkiye’nin 7 ilinden 700 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi kızın dahil olacağı bir eğitim projesi başlattı. STEM (FeTeMM; Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) kampları projesi; uluslararası ölçekte yapılan TIMSS ve PISA gibi değerlendirmelerde düşük başarı gösteren 15 yaş grubundaki kız çocuklarının, Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerde gerçekleşen 3’er günlük konferanslarda eğitilmesi, fen ve matematiksel yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İçerideki Çocukları Düşünen Anaokulu

“İçerde Çocuk Var” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarlanan ilk anaokulu, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi içerisindeki Adalet Anaokulu oldu. Proje kapsamında mevcut yapı yeniden ele alınarak, çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilebilecek bir yapıya dönüştürüldü. “İçerde Çocuk Var” projesi, cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşamlarını sürdüren 0-6 yaş gurubundaki çocukların her çocukla eşit eğitim alma hakkına sahip olabilmesi için yürütülüyor.

Görsel: Nursery Fields Forever

