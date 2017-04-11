Kalem Çevirmekle Yetinmeyenler için Fidgi Pen

Sıkıntılı anlarda bir şeylerle oynamayı sevenler için Fidgi Pen, farklı farklı "oynama" seçenekleri sunan bir kalem.

İş toplantılarında, ders çalışırken ya da herhangi bir gerilimli veya sıkıcı anda bacak sallayanlar, tırnak yiyenler, kalem çevirenler... Bu haber öncelikle size! Parmakları yerinde duramayanlar; daha önce Fidget Cube ile özel bir oyuncak bulmuştu, şimdi Fidgi Pen ile kendilerine özel bir kaleme kavuşuyor. Fidgi Pen, kalem görünümlü bir oyuncak, bir tükenmez kalem olmasının yanı sıra sıkıldığınızda oynayabileceğiniz pek çok farklı işlevi var. Strese kapıldığınızda kıpır kıpırsanız ve bu etraftakileri rahatsız ediyorsa Fidgi Pen sizin için birebir.

Kickstarter'daki kampanyasının bitimine 3 gün kalmış olan Fidgi, hedef fona ulaşmış bile. Bu yaygın bir ihtiyaç belli ki. Zaten ürünün yaratıcıları da araştırmalarında bunun dünyanın dört yanında ne kadar sık rastlanan bir şey olduğunu görmüşler. Odaklanmaya ve kaygılarla başa çıkmada yardımcı olmasının yanı sıra özellikle dikkat bozukluğu ya da hiperaktiviteden muzdarip olanlar ya da otizmli bireyler için değerli bir destek. Bu anlamda Fidgi Pen de önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor denebilir.

Kalem akıllı telefonların en sevilen 4 rengiyle uyumlu renk seçeneklerinde geliyor: Siyah, beyaz, altın, pembe altın. Değiştirilebilir kartuşuyla alışık olduğumuz bir tükenmez kaleme benziyor. Onu farklı kılan ise "oynama" özellikleri. İnsanların en çok oynadıkları eşyaları, tasarımında harmanlayan Fidgi'de farklı farklı seçenekler var.

Örneğin, uç kısımda bulabileceğiniz Spin Disk, disk parmağınızla döndürebilen bir daire. Alt kısımdaki Click Switch ise bir aşağı bir yukarı basabileceğiniz bir düğme. Rolling Ball, parmağınızla döndürebileceğiniz bir bilye. Smooth Dip ise kalemin gövdesinde parmağınızı kaydırabileceğiniz bir tümsek. Cebe takılan tokanın adı Flip Clip, yukarı aşağı kaldırılabiliyor. Bunların dışında, her zamanki gibi kaleme basabilir, çevirebilir, parmağınızda döndürebilirsiniz. Onlar sabit özellikler tabii ki!

Fidgi Pen'in üretiminin Haziran'da sonlandırılması ve teslimata yaz sonunda başlanması planlanıyor.





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Görsel: Kickstarter