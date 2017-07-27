Kale Akıllı Kilitle İstediğiniz Herkese Anahtar Verin

Kale Kilit, nesnelerin internet alanında faaliyet gösteren Vavien ile iş birliği yaparak akıllı kilit teknolojisini kitlelere yaymaya hazırlanıyor.

Kale Kilit'in desteği ve Boni ekibinin kurucu ortak olduğu Vavien, nesnelerin interneti alanında PropTech (Mülkiyet Teknolojileri, Property Technologies) dikeyinde faaliyet gösteren bir girişim. Vavien'in Kale Kilit ortaklığıyla geliştirdiği yeni teknolojiyle eve girmek için anahtar gerekliliğini bir kenara koyuyor. İlk etapta Kale Kilit'in D-Key modeliyle apartman kapı kilitlerinde kullanılacak olan Kale Keyless birçok alışkanlığımızı başlı başına değiştirmeyi hedefliyor. Keyless Go isimli ürün ise kapıyı (tıpkı Apple Watch'un macOS cihazları açtığı gibi) sadece yaklaşarak açmanızı sağlayan bir nesnelerin interneti projesi. Telefonunda akıllı anahtarı bulunan kişiler telefona bile dokunmadan kapıya yaklaştığında otomatik olarak açılmasını sağlıyor.

Kapının Kale Keyless yerine telefondan açılması içinse Kale Mobil Anahtar uygulaması üzerinden tek tuşla açılabiliyor. Bu uygulama üzerinden kimlerin ve ne zaman anahtara sahip olduğu ayarlanabiliyor. iPhone'larda Force Touch destekli çalışan uygulama pek çok zaman ihtiyaç duyulan yakın bir tanıdıkta anahtar bulundurma gerçeğini mobil ve anlık hale getiriyor.

Kale Akıllı Kilit sahibi kişiler, mobil uygulamayla anahtar üretmeyi ve paylaşmayı oldukça hızlı bir şekilde çevresiyle paylaşıyor. SMS veya uygulama üzerinden paylaşılan anahtarlarla istenilen kişiler istenilen saat veya günlerde eve kendi mobil uygulamalarıyla girebiliyor. Örneğin her hafta belirli saatlerde eve gelen bir arkadaşınızın veya hizmet aldığınız bir kişinin sadece bu saatlerde eve girmesini sağlayabiliyorsunuz. Tatile çıkarken komşuya birkaç günlüğüne anahtar bırakmak da bu özelliğin kullanımına bir başka örnek oluyor.

Kale Kilit, geliştirdiği bu uygulamayı diğer kapı kilitlerine, otomatik garaj kapılarına ve diğer ürünlerine dahil etme çalışmalarını sürdürüyor. Şimdilik ise ön talebi Kale IQ internet sitesi üzerinden topluyor.