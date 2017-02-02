Kağıttan Yapma Şipşak Fotoğraf Makinesi

Tamamen geri dönüştürülmüş kağıt ve kartondan yapılmış, katlanabilen şipşak fotoğraf makinesi Jollylook; retro tasarımı ve pratikliğiyle dikkat çekiyor.

Jollylook; tamamen geri dönüştürülmüş kağıt ve kartondan yapılmış, katlanabilen bir şipşak fotoğraf makinesi. İçerisinde hiçbir elektronik aksam kullanılmamış. Sadece kağıt, mercekler ve filmin oturacağı bir kaset var. Görünümü ise eskinin körüklü makinelerini anımsatan, biraz retro, biraz steampunk bir havada. Kickstarter üzerinde kendine fon arayan bu şeker kamera; şimdiden büyük beğeni ve destek toplamış bile.

Jollylook'un doğuşu bir babanın oğluna analog bir fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığını anlatmak istemesiyle başlıyor. Oleg Khalip, oğluna fotoğrafın mantığını öğretmek isterken ambalajın dönüşüp fotoğraf makinesinin işlevini görebileceği basit bir makine fikri aklına düşüyor. Böylece çeşitli analog kameraları incelemeye alıyor. Bu sırada en zorlandığı konu enstantane meselesi oluyor çünkü var olan hiçbir perde yapısı kafasındaki fikre uymuyor. Bu nedenle Jollylook'a özel, dört kalın kağıt ve iki lastikten oluşan bir perde icat ediliyor. Doğru merceğin seçimi ve enstantane hesaplarından sonra yine kağıttan akordeon gövde ve film kasetinin gireceği gövde tasarlanıyor. Sonunda pek çok deneme yanılmadan sonra çalışan bir prototip ortaya çıkıyor.

Jollylook, vintage görünümüyle bile ilgi çekecek bir tasarıma sahip. Ancak bunun ötesinde pek çok pratik özelliği var. Bir kere oldukça küçük, hemen hemen bir iPhone boyutlarında. Anlık fotoğraf makineleri, bugünlerde yeniden doğuş yaşıyor. Jollylook da her yerde kolaylıkla bulunan Fujifilm “instax mini” filmleri kullanan bir makine. Bu sayede anında basılı fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Bu da insana eskinin ve analog makinelerin naifliğini tekrar yaşatıyor. Ayrıca, çocuklar için de kolayca sökülebilir yapısıyla öğretici bir oyuncak. Üstelik de tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak üretildiği için oldukça çevreci. Daha ne olsun?

Makine nasıl çalışıyor derseniz, klasik bir analog fotoğraf makinesiyle aynı şekilde Jollylook'la da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Merceği yatay, grup, portre veya makro modlarından birine getiriyorsunuz. İstediğiniz diyafram aralığını (f/8, f/11, f/16, f/22; f/32; f/45; f/64; iğne deliği) seçip, vizörü kaldırıyorsunuz. Sonra da vizörden bakarak kadrajınızı ayarlıyor deklanşöre basıyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafın çıkması için küçük merdaneyi çeviriyorsunuz, merdane fotoğrafı banyo edecek kimyasalların bulunduğu kapsülü kırarak dışarı salınmalarını sağlıyor, böylece fotoğrafınız birkaç dakika içinde basılı olarak ortaya çıkıyor. Klasik Polaroid sallama hareketini de yapmayı unutmuyoruz tabii.

10 film içeren Instax mini film kasetleri kolaylıkla değiştirilebiliyor. 50 cm mesafeden yakın planlar çekebileceğiniz gibi iğne deliği özelliği ile uzun süre pozlayarak ilginç fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ayrıca dilerseniz enstantaneyi elle ayarlayabiliyor, hatta çift pozlama yapabiliyorsunuz.



Pek çok Kickstarter projesine bayıldığım gibi buna da bayıldım ve ikna oldum. İhtiyacım var mı bilmiyorum ama kesinlikle alasım var. Hedeflenen fon kampanyanın bitmesine neredeyse bir ay olmasına rağmen toplanmış bile, prototipler hazır, amaç seri üretime geçmek. Fiyat; kamera artı film kaseti 35 dolar.





Görsel: Kickstarter

