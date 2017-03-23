Kafanı Telefonundan Kaldır, Karşındakinin Gözlerine Bak

Vodafone Hindistan'ın Sevgililer Günü için hazırladığı deneyde çiftlerin telefonları restoran girişinde alınarak birbirleriyle ilgilenmelerini teşvik etmiş.

Markalar bir yandan akıllı telefonların ve sosyal medyanın iletişim dilini kucaklarken bir yandan da gerçek sohbetlere, telefonları bir yana bırakmaya davet edenler de çok. Bunlardan biri de -ilginçtir- mobil servis sağlayıcı Vodafone Hindistan oldu. 14 Şubat için hazırlanan sosyal deneyde Vodafone; cep telefonları için bir Vale servisi yaratarak çiftlerin gece boyunca telefonlarıyla değil; birbirleriyle ilgilenmelerini sağlamış.

Ogilvy Mumbai tarafından yaratılan #LookUp (Kafanı kaldır) isimli kampanya, bir günlüğüne de olsa insanların cep telefonlarından kafalarını kaldırıp karşılarındaki kişiye bakmalarını amaçlıyor. Bunun için de önce akıllı telefonlardan kurtulmaları gerekiyor tabii. Restorana girişte çiftleri bekleyen Vale servisi, telefonunuzu park etmek isteyip istemediklerini soruyor. "Park" etmeyi seçenlerin telefonları oradaki "otoparka" yani kasaya kilitleniyor ve çiftler gece boyunca telefonsuz olarak, birbirleriyle gerçekten sohbet etme fırsatı yakalıyor.

Sonuçta, çoğu çift uygulamadan memnun kalmış. Sevgilisinin aslında ne komik olduğunu hatırlayan kadınlar, karşısındakinin gözlerini mavi telefon ışığı yerine kendilerinin parlatmasından heyecanlananlar, sohbet etmenin tadına varanlar, bakışanlar, cilveleşenler... Yani evet, Vodafone insanlara kafayı kaldırtınca "gerçek" olanı hatırlamalarına yardımcı olmuş.

Sosyal medyada büyük paylaşım ve beğeni alan deney videosundan sonra Hindistan'da bir akım başlamış. Ünsüzler ve hatta Soha Ali Khan, Kunal Khemu ve Harbhajan Singh gibi ünlüler de harekete katılmış, partnerlerini kafalarını kaldırmaya davet etmiş.

Biraz üzücü aslında, sevgilinin gözlerine bakmak için bir markanın telefonunu almasının gerekmesi... "Gerçek" muhabbetin ne kadar keyifli olabileceğini birilerinin söylemek zorunda olması ve 40 yılda bir gün karşılıklı sohbet edince sanki çok değişik bir film seyretmişsin gibi, bunu "Aa evet çok değişik, sohbet filan" tavrıyla karşılaman. Ya da bendeniz yaşlanmaktayım, bilemiyorum.

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Reklamveren: Vodafone India

Reklam Ajansı: Ogilvy Mumbai

Görsel: YouTube