Kadınlığa Dair Eğlenceli Bir Kutlama

Spor giyim markası Kari Traa için hazırlanan film, kadın olma hallerini coşkulu bir dansla kutluyor.

Kari Traa, Olimpiyat madalyalı bir kayakçı olmasının yanı sıra Avrupa'nın yükselen spor giyim markalarından birinin de kurucusu. Kendi isiyle kurduğu marka, sadece aktif kadınlara sesleniyor, markanın özü de kadınlığı kucaklamakla ilgili. Dolayısıyla, son reklam filmi "Celebrate yourself" de kadın olmayı, bedenini sevmeye ve hatta bunu kutlamaya dair eğlenceli bir iş.

Wibroe, Duckert & Partners tarafından yaratılan film, Eurythmics'in konuya gayet uygun şarkısı "Sisters doing it for themselves" eşliğinde ilerliyor ve kadın soyunma odasında olan biteni neşeli bir koreografi ile ele alıyor. Sanki gizli bir kulübe gelirmiş gibi bu soyunma odasına gelen kadınlar içeri girdikten sonra çılgın bir dansa başlıyor. Dans kadın bedenini coşkulu bir kutlamaya dönüştürüyor. Kilolu kadınlar, atletikler, zayıflar, balık etliler, kaslılar... Hepsi kendileriyle barışık bir şekilde dans ediyor ve bunu yaparken tek umurlarında olan şey eğlenmek gibi duruyor.

Koreografi çok eğlenceli, içerisindeki detaylar gülümsetiyor. Kafalarına kaskları takıp insan labutlarla oynana bovling, iki dolap arası yapılan "epic split," göğüslere takılan fişekler ve hatta çıkarılan gazla yanan çakmak... Komik ve deli saçması ama eğlenceli. Filmi çeken de, filmde oynayanlar da çok eğlenmiş belli ki. Bir yandan da film; kadınları kusursuz peri kızları olarak gören ve gösterenlere bir cevap. Evet diyor film, kadınlar da saçma sapan eğlenir, geyik yapar, hatta inanır mısınız gaz çıkarır!





Kampanya için hazırlanan mikro site, kampanya malzemelerinin yanı sıra konu hakkında yazılara ve röportajlara da yer veriyor. Kampanya amacının kadınları mükemmelik algısından kurtarmak ve mantık dışı güzellik, konum, kariyer ya da spor beklentilerini kırmak olduğunu söylüyor. Bunun için de "vücudun nasıl olursa olsun, ne kadar egzersiz yapıyor olursan ol, ister bitir, ister kaybet, kendini kutla" diyor.

Künye:

Reklamveren: Kari Traa

Reklam Ajansı: Wibroe, Duckert & Partners, Kopenhag

Yaratıcı Yönetmen: Rasmus Petersen, Lasse Bækbo Hinke

Müşteri Hizmetleri Direktörü: Morten Sune Jonas

Yapım Şirketi: Bacon

Yönetmen: Martin Werner

Görüntü Yönetmeni: Sebastian Makker Blenkov

Yönetici Yapımcı: Mette Jermiin

Yönetmen Yardımcısı: Emilie Thalund

Yapım Yöneticisi: Ditte Glass

Koreograf: Toniah Pedersen

Set Tasarım: Serban Porupca

Stilist: Pernille Holm

Kurgu: Mikkel E.G. Nielsen

Post Prodüksiyon: Bacon X

Renklendirme: Hannibal Lang

Ses Tasarım: Adrian Aurelius

Görsel: YouTube