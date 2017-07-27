Kadınların Yaşadığı Vahşeti Anlatmak İçin Vahşice Kesilen Videolar

Kadın sünneti konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ünlü vloggerların videoları sert bir şekilde kesilerek Kenyalı kızların mesajına yer verildi.

Her yıl Afrika'da 3 milyon kız kadın sünneti (kadın genital mutilasyonu veya KGM) tehlikesi ile karşı karşıya. 45 ülkede kadınlara ve kız çocuklarına yardım etmek için çalışan ActionAid, okullar kapanıp sünnet sezonu yaklaştığında, konu hakkında geniş çaplı bir farkındalık hareketi yaratmak daha fazla insana ulaşmaya ihtiyaç duyuyordu. Bunun için de kuruluşun uzun yıllardır reklam ajansı olan Weber Shandwick kolları sıvadı ve bu zalim kesme işlemi için"kesme"yi vurgulayan bir işe imza attı.

#BrutalCut (Vahşi Kesim) adını taşıyan çalışma, ünlü İngiliz vlogger'ları kullanarak daha genç bir hedef kitlenin bu hassas konu hakkında konuşmalarını ve farkındalık kazanmalarını amaçlıyor. Kampanya için KGM tehlikesi ile karşı karşıya olan Kenyalı kızların gerçek mesajları toplanmış. Bu mesajlar ünlü vlogger ve yayıncıların YouTube ve Instagram'daki video içerikleri arasına sert bir "cut" (kesme) ile serpiştirilmiş. Dolayısıyla, bir vlogger'ın eğlenceli Tinder incelemesi videosunu seyrederken birden video sert bir şekilde kesiliyor ve karşınıza çıkan Kenyalı genç kız, KGM'nin ne olduğunu anlatıyor, bununla savaşmak için destek istiyor. İnsanların yüzleşmek istemediği bir konu olduğundan sert bir bozma/kesme ile insanların hayatına girmeyi başaran bir kampanya yani bu kısacası. (Videoda 4:58'de cut'ı görebilirsiniz.)

Kampanya için kullanılan içeriğin samimi ve gerçek olmasına büyük özen gösterilmiş. Bunun için KGM mağdurlarıyla ve ActionAid Kenya çalışanlarıyla görüşülmüş ve kültürel hassasiyetlere saygılı bir biçimde konuyu ele almanın yolları araştırılmış. KGM ve "kesim" bağlantısını kurma fikri de doğrudan Kenya'dan gelmiş.

Kampanya sosyal medyada büyük ilgi çekmiş, seyredecekleri videonun ortasında beklenmedik bir şekilde bu sertlikle bir mesajın belirmesi etki yaratmış. Elbette dalga geçenler ve troller kaçınılmaz olarak ortaya çıkmış ama genel olarak konu, tüm platformlarda ciddiyetine uygun bir hassaslıkla ele alınmış, tartışılmış.

#BrutalCut videoları 152 milyon insana ulaşırken, sadece Twitter'da 1000'in üzerinde konuşmaya konu olmuş. Kampanya sadece yaratılan videolarla da sınırlı kalmamış. Kampanya için açılan internet sitesi üzerinden insanlar da katılım gösterebilmiş ve video ya da fotoğraflarına "brutal cut" ekleyerek bunları sosyal medya da paylaşabilmiş. Ayrıca, kampanyanın destekçilerinden Clear Channel da dijital açık hava işlerinde senkronize bir bozulma yaratmış. Piccadilly Meydanı'ndaki bir ekran dahil olmak üzere ülke çapındaki pek çok ekranın içeriği aynı şekilde kesilmiş. Bunun yanı sıra çeşitli ünlüler ve topluluklar da içeriklerini keserek, kampanyaya katılım göstermiş.

ActionAid'in genç kızları KGM'den ve şiddetten korumak için güvenli merkezler açacak fona ulaşmasını sağlamak amacıyla yola çıkan kampanya; Cannes Lions'da Public Relations ve Glass kategorilerinde Gümüş Aslan kazandı.

Künye:

Reklamveren: ActionAid

Reklam Ajansı: Weber Shandwick Londra

Yönetmen: Owen LaBeck

Yaratıcı Yönetmen: Asad Dhunna

Yaratıcı Grup Başkanı: Luke Walker

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: James Nester

UX Tasarım: Paul Minns

Geliştirici: Stuart Wilkes

Medya: Clear Channel

Görsel: Vimeo