Kadınlar Çiçeklerden Yapılmaz
Nike Women'ın Rusya için hazırladığı film; bilinen bir Rus çocuk şarkısındaki cinsiyetçi kalıpları kırıp kadınların gücünü vurguluyor.
Nike Women, kadınların gücünü öne çıkaran ve klişelere ters köşe yanıtlar verenler filmleriyle bugünlerde beğeni topluyor. Nike Women Türkiye için Türk sporcu ve oyuncularla çekilen "Bizi böyle bilin" filminin yanı sıra Nike Russia için de Rusya'da benzer bir film gündemde. "Made of..." isimli kampanya çerçevesindeki film, toplumdaki ve özellikle spor dünyasındaki cinsiyetçi kalıplara karşı bir duruş sergiliyor ve kadınlara çocukluklarından itibaren yüklenen rollere değiniyor.
Wieden+Kennedy Amsterdam tarafından hazırlanan 2 dakikalık film, bilinen bir Rus çocuk şarkısı üzerine kurulu. Küçük kızların ve küçük oğlanların nelerden yapıldığını anlatan bu şarkının orijinal halinde kızların çiçeklerden, zillerden, minnoş şeylerden; oğlanlarınsa çamurdan, yaradan, bereden oluştuğu anlatılıyor. Nike reklamı da bu şarkıyı alıp markanın duruşuna uygun bir hale sokuyor ve kadınlara dair modası geçmiş etiketleri sorguluyor.
Film, küçük bir kızın bir koroyla beraber büyük bir seyirci kitlesine karşı şarkıyı söylemesiyle açılıyor. Kızlar çiçeklerden oluşur dedikten sonra kızın gözlerinin önünde beliren sporcu kadınlar, kızın şarkıyı değiştirmesine neden oluyor. Yeni haliyle şarkıda kızlar tatlışlıktan değil; iradeden, çalışkanlıktan, demirden, kendini adamadan, yumruklardan, morluklardan oluşuyor. Film, yaptığın şeyin neden yapıldığını da belirlediği mesajıyla son buluyor.
Filmde pek çok Rus atlet rol almış. Bu isimler arasında: Dövüş sanatları şampiyonu Anastasia Yankova, Olimpik buz pateni şampiyonu Adelina Dmitriyevna Sotnikova, balerin Olga Kuraeva, kaykaycı Katya Shengelia, futbolcu Ksenia Lazareva, oyuncu Irina Gorbacheva, atlet Kristina Sivkova, Nike + Training Club koçu Anastasia Kotelnikova bulunuyor.
Künye:
Reklamveren: Nike Russia
Reklam Ajansı: Wieden + Kennedy Amsterdam
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Mark Bernath, Eric Quennoy
Yaratıcı Yönetmen: Al Merry, Craig Williams
Sanat Yönetmeni: Vasco Vicente
Reklam Yazarı: Evgeny Primachenko
Yayın Yapımı Bölümü Başkanı: Joe Togneri
Yayın Yapmcısı: Karen Whitehouse (Freelance), Soey Lim
Planlama Bölümü Başkanı: Martin Weigel
Planlama Yöneticisi: Stephane Missier
Planlama: Anna Leonte
İletişim ve Dijital Strateji Yöneticisi: Greg White
İletişim Planlama: Jocelyn Reist
Grup Marka Yöneticisi: Kathryn Addo
Marka Yöneticisi: Amber Martin
Marka Müdürü: Molly Rugg
Tasarım Bölümü Başkanı: Joe Burrin
Stüdyo Yöneticisi: Lizzie Murray
Sanat Yapım: Stacey Prudden
Stüdyo Sanatçısı: Noa Redero
Tasarım: Steele Bonus, Anna Kiosse (Freelance), José Bernabé (Freelance)
Sanat Yapım Bölümü Başkanı: Maud Klarenbeek
Proje Yöneticisi: Loes Poot
İş İlişkileri: Kacey Kelley
Prodüksiyon
Yapım Şirketi: Riff Raff
Yönetmen: David Wilson
Görüntü Yönetmeni: Benoit Soler
Yapımcu: Cathy Hood
Yönetici Yapımcı: Matthew Fone
Kurgu: Mpc
Kurgucu: Govert Janse
Ses Post: Wave Studios
Ses Tasarımcı / Miksaj: Alex Nicholls-Lee
Yapımcı: Mirjam Gevers, Estelle Papougnot
Müzik
Orijinal Şarkı: “Iz Chego Zhe Sdelany Nashi Mal’chishki” (‘What Our Boys Are Made Of’)
Sanatçı: Yakov Khaletsky, Yuriy Chichkov
Müzik Şirketi: Massive Music – Adaptation
Müzik Yapım: Auke Riemersma
Tekrar Yapım Beste: J.A.W. Brouwer & Koen Van Baal
Post Prodüksiyon: Mpc
Flame: Richard Weissman, Lise Prud-Homme
Renklendirme: Jean Clement Soret
Yapımcı: Kayleigh Dugdale, Edwin Elkington
Fotoğraf: Pedro Aguilar