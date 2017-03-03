Kadınlar Çiçeklerden Yapılmaz

Nike Women'ın Rusya için hazırladığı film; bilinen bir Rus çocuk şarkısındaki cinsiyetçi kalıpları kırıp kadınların gücünü vurguluyor.

Nike Women, kadınların gücünü öne çıkaran ve klişelere ters köşe yanıtlar verenler filmleriyle bugünlerde beğeni topluyor. Nike Women Türkiye için Türk sporcu ve oyuncularla çekilen "Bizi böyle bilin" filminin yanı sıra Nike Russia için de Rusya'da benzer bir film gündemde. "Made of..." isimli kampanya çerçevesindeki film, toplumdaki ve özellikle spor dünyasındaki cinsiyetçi kalıplara karşı bir duruş sergiliyor ve kadınlara çocukluklarından itibaren yüklenen rollere değiniyor.

Wieden+Kennedy Amsterdam tarafından hazırlanan 2 dakikalık film, bilinen bir Rus çocuk şarkısı üzerine kurulu. Küçük kızların ve küçük oğlanların nelerden yapıldığını anlatan bu şarkının orijinal halinde kızların çiçeklerden, zillerden, minnoş şeylerden; oğlanlarınsa çamurdan, yaradan, bereden oluştuğu anlatılıyor. Nike reklamı da bu şarkıyı alıp markanın duruşuna uygun bir hale sokuyor ve kadınlara dair modası geçmiş etiketleri sorguluyor.

Film, küçük bir kızın bir koroyla beraber büyük bir seyirci kitlesine karşı şarkıyı söylemesiyle açılıyor. Kızlar çiçeklerden oluşur dedikten sonra kızın gözlerinin önünde beliren sporcu kadınlar, kızın şarkıyı değiştirmesine neden oluyor. Yeni haliyle şarkıda kızlar tatlışlıktan değil; iradeden, çalışkanlıktan, demirden, kendini adamadan, yumruklardan, morluklardan oluşuyor. Film, yaptığın şeyin neden yapıldığını da belirlediği mesajıyla son buluyor.

Filmde pek çok Rus atlet rol almış. Bu isimler arasında: Dövüş sanatları şampiyonu Anastasia Yankova, Olimpik buz pateni şampiyonu Adelina Dmitriyevna Sotnikova, balerin Olga Kuraeva, kaykaycı Katya Shengelia, futbolcu Ksenia Lazareva, oyuncu Irina Gorbacheva, atlet Kristina Sivkova, Nike + Training Club koçu Anastasia Kotelnikova bulunuyor.

Künye:

Reklamveren: Nike Russia

Reklam Ajansı: Wieden + Kennedy Amsterdam

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Mark Bernath, Eric Quennoy

Yaratıcı Yönetmen: Al Merry, Craig Williams

Sanat Yönetmeni: Vasco Vicente

Reklam Yazarı: Evgeny Primachenko

Yayın Yapımı Bölümü Başkanı: Joe Togneri

Yayın Yapmcısı: Karen Whitehouse (Freelance), Soey Lim

Planlama Bölümü Başkanı: Martin Weigel

Planlama Yöneticisi: Stephane Missier

Planlama: Anna Leonte

İletişim ve Dijital Strateji Yöneticisi: Greg White

İletişim Planlama: Jocelyn Reist

Grup Marka Yöneticisi: Kathryn Addo

Marka Yöneticisi: Amber Martin

Marka Müdürü: Molly Rugg

Tasarım Bölümü Başkanı: Joe Burrin

Stüdyo Yöneticisi: Lizzie Murray

Sanat Yapım: Stacey Prudden

Stüdyo Sanatçısı: Noa Redero

Tasarım: Steele Bonus, Anna Kiosse (Freelance), José Bernabé (Freelance)

Sanat Yapım Bölümü Başkanı: Maud Klarenbeek

Proje Yöneticisi: Loes Poot

İş İlişkileri: Kacey Kelley

Prodüksiyon

Yapım Şirketi: Riff Raff

Yönetmen: David Wilson

Görüntü Yönetmeni: Benoit Soler

Yapımcu: Cathy Hood

Yönetici Yapımcı: Matthew Fone

Kurgu: Mpc

Kurgucu: Govert Janse

Ses Post: Wave Studios

Ses Tasarımcı / Miksaj: Alex Nicholls-Lee

Yapımcı: Mirjam Gevers, Estelle Papougnot

Müzik

Orijinal Şarkı: “Iz Chego Zhe Sdelany Nashi Mal’chishki” (‘What Our Boys Are Made Of’)

Sanatçı: Yakov Khaletsky, Yuriy Chichkov

Müzik Şirketi: Massive Music – Adaptation

Müzik Yapım: Auke Riemersma

Tekrar Yapım Beste: J.A.W. Brouwer & Koen Van Baal

Post Prodüksiyon: Mpc

Flame: Richard Weissman, Lise Prud-Homme

Renklendirme: Jean Clement Soret

Yapımcı: Kayleigh Dugdale, Edwin Elkington

Fotoğraf: Pedro Aguilar

Görsel: Nike, YouTube