Kadın İllüstratörlerin Bilinirliğini Artırmayı Hedefleyen Dijital Katalog

Women Who Draw, dünyanın dört yanından kadın çizerlerin işlerini bir araya getirerek işverenler açısından kadın çizerlerin işlerini görünür kılmayı hedefliyor.

Women Who Draw farklı tarzlardan pek çok kadın çizeri, sanatçıyı ve karikatüristi bir araya getiren yepyeni bir küresel veritabanı. Bir grup kadın çizer tarafından kurulan site; ABD yayınlarında kadın çizerlere erkeklere oranla çok daha az iş verilmesi nedeniyle kadın çizerlerin işlerini sanat yönetmenleri, editör ve çizer işe alım sürecinde söz sahibi olan diğerlerinin beğenisine sunmayı amaçlıyor. Böylece kadın çizerlerin işlerinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Sitenin kurucularından Wendy MacNaughton ve Julia Rothman, kuruluş hikayesinin bir dergiyi karıştırırken fark ettikleri bir şeyle başladığını belirtiyor. Genelde kapağında çizim kullanan önemli bir derginin geçmiş 55 kapağına baktıklarında yalnızca dördünün bir kadın çizer tarafından yaratıldığını görüyorlar. İç sayfalar ya da başka dergilen incelendiğinde de durum pek farklı değil. Beyaz olmayan kadınlar veya LGBT kadınlar açısından görünürlük iyice zayıflıyor, bu gruplar ana akım yayınlarda hemen hemen hiç yer almıyor. Bu durum onlara çizer seçim süreçlerinde bir sıkıntı olduğunu, kadın çizerlerin geri planda kaldığını düşündürüyor. Böylece, site fikri doğuyor. Doğrudan dergilere seslenmek yerine yetenekli kadın çizerlerin işlerini gözler önüne sermeye karar veriyorlar. "Yetenekli kadın çizer işe alırım tabii de hiç bilmiyorum" diyenlere aradıklarını bulabilecekleri bir araç vermek üzere yola çıkıyorlar.

50 çizerle başlayan site Aralık ayında açıldığında dünyanın dört yanından 1200 katılım isteği gelmiş ve ilk üç günde 6 milyon sayfa izlenmesi almış. Bu da sitenin çökmesine ve iki kere farklı bir hosting servisine taşınmasına neden olmuş. Hatta iş gönderme seçeneği kısa bir süre için devre dışı bırakılmış. Site çöküşünden sonra yeniden açıldığında 700 yeni üyeyle ziyaretçileri karşılamış, şu anda bekleyen listesinde de 300 sanatçı bulunuyor. Bu kadar ziyaretin bir sebebi de Lena Dunham gibi ünlülerin de desteğini alması. Sitenin kurucularından Wendy MacNaughton ve Julia Rothman, sitenin olumlu geri dönüşler almasını beklediklerini ama bu kadar büyük bir akım olmasını kendilerinin de şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtiyorlar.



Site cinsiyet kalıplarına uyan-uymayan tüm kadınlara açık. Bu yaklaşımın getirisi olarak düzcinsel kadınların yanı sıra eşcinsel ve trans kadınların işlerine yer verildiği gibi başka azınlık grupları da sitede kendine yer bulabiliyor. Tek koşul, çiziyor olmak ve kadın olmak. Sitede işlerinin sergilenmesi için kaydolan kadınlar daha sonra kendileri için konum/ırk/yönelim/din gibi tanımlamalar yapıp, işlerini bunlarla etiketleyebiliyor. Aramalar da bunlara göre yapılabiliyor. Örneğin, Hispanik ve ateist kadınların işlerini görebildiğiniz gibi Hristiyan Avrupalıların çizimlerine de bakabiliyorsunuz. Bu -isteğe bağlı- etiketlemenin amacı daha az görünür grupları görünür kılmak. Proje bu anlamda, Cartoonists of Color Database, The Queer Cartoonists Database, ve Writers of Color gibi sitelerle paralellik taşıyor.

Çizerler kaydoldukları zaman onlardan beyaz fona bir kadın çizimi yapmaları isteniyor. Bu çizimler sizi sitenin ana sayfasında toplu halde karşılıyor. Siz de herkesin kendi stiliyle çizdiği kadın illüstrasyonları arasında dolaşıp farklı çizerler ve kendilerini tanımladıkları etiketlerle karşılaşabiliyor, beğendiğinize tıkladığınızda çizerin kendi sitesine yönlendiriliyor, daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Site hem sanatçıları işverenlere bağlıyor, hem de tanınmayan yetenekli sanatçılar arası iletişimi ve birbirinden beslenmeyi güçlendiriyor. Sanatçı ya da işveren olmayanlar içinse birbirinden güzel çizimler arasında saatler geçirilebilecek bir sergi alanı sunuyor.

Dünya çapında yaratıcılığı artırmayı ve kadın çizerlere görünülürlük kazandırmayı amaçlayan WWD reklam almıyor, tek gelir kaynağı sitenin SUPPORT bölümü üzerinden yapılabilen bağışlar.





