Kadın Bedeninde Kusur Sayılan Özellikleri Yücelten Renkler

Zinteta lakaplı Barselonalı sanatçı Cinta Tort Cartró, standart güzellik anlayışına göre kadın bedeninde kusur kabul edilen özellikleri renklendirip yüceltiyor.

Hala kadının ve erkeğin eşit kabul edilmediği, kadına yönelik tabularla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu ayrımcılığın en güçlü kalelerinden biri, kapitalist sistemin beslediği “standart güzellik algısı”. Bu algı, küresel medya aracılığıyla yıllardır tüm dünyayı etkisi altına tutuyor. Çatlaklar, selülitler, yara izleri, kıllar, kırışıklar, fazla kilolar bir kadın için hep utanç duyulması ve saklanması gereken şeyler gibi çok erken yaşlarda kadınların bilinçaltına yerleştiriliyor. Photoshop ile bu standartlara uydurulan ünlüler de sürekli bu algıyı besliyor. Estetik ve kozmetik sektörü, kadınlarda yaratılan bu komplekslerle ayakta duruyor. Metroda “plaj bedeniniz hazır mı?” sloganıyla kadınlara hitap edebilen bir reklam panosu görmek dahi bugün içinde bulunduğumuz durumu özetliyor. Internette ise son yıllarda bu tür cinsiyet ayrımcılığı içeren söylemlere karşı ciddi bir savaş açılmış durumda. Kadına yönelik ayrımcılığı eleştirmek için çalışmalar yapan sanatçıların ve tasarımcıların yanı sıra büyük markaların da bu akıma kapıldıklarını ve üst üste bu ayrımcılığa savaş ilan ettiklerini gözlemliyoruz. Örneğin kusurları yücelten mücevherler yakın zamanda gördüğümüz en ilginç projeler arasındaydı. 21 yaşındaki Barselonalı sanatçı Cinta Tort Cartró da kadın bedeninde kusur kabul edilen özellikleri vurgulayarak, standart güzellik anlayışına savaş açtı ve son zamanlarda internette oldukça ses getirdi.

Sosyal medyada Zinteta kullanıcı adıyla paylaşım yapan Cinta Tort Cartró, kusur sayılan bölgeleri gökkuşağı renklerindeki boya ve sim kullanarak öne çıkarıyor. Genelgeçer güzellik anlayışının kadınlar üzerinde yarattığı travmayı tersine çevirmek, kadını kendi bedenini sevmeye yöneltmek üzere yapılmış oldukça yaratıcı bir çalışma. Zinteta, bedensel kusurların (!) yanı sıra bir başka tabuya da el atmış ve kadınların sürekli gizlemek üzere şartlandırıldığı regl konusuna değinmiş. Regl kanını temsil eden gökkuşağı renklerinde lekelerle dolu iç çamaşırlar tasarlamış.

Zinteta’nın sosyal medyada viralleşen aşağıdaki çalışmalarına yönelik tek eleştirel soru, neden hep zayıf modelleri tercih ettiği yönünde olmuş. Ancak genel olarak Instagram hesabına göz attığınızda her paylaşımının böyle zayıf modeller üzerinden ilerlemediği görülüyor.

Görsel: Instagram