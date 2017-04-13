Kadıköy'den Kendi Elektriğini Üreten Kent Mobilyası Tasarım Çağrısı

Kadıköy Çevre Festivali kapsamında düzenlecek olan Bi’ İşe Yarasın! Sürdürülebilir Kent Mobilyası Tasarım Çalıştayı'nda geri dönüştürülen malzemelerle mobilya tasarlanacak.

Kadıköy Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında 26 - 28 Mayıs 2017 tarihlerinde Kadıköy Çevre Festivali'ni organize edecek. Kentte Ekolojik Yaşam temasıyla kurgulanan festival Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda gerçekleşecek. Sıfır karbon emisyonu hedeflenen Kadıköy Çevre Festivali'de atölye, söyleşi, doğa gözlemi, konser gibi çok sayıda etkinlik ve birçok çevre ile doğa odaklı sivil toplum kuruluşu yer alacak.

Kadıköy Çevre Festivali dahilinde gerçekleşecek olan Bi’ İşe Yarasın! Sürdürülebilir Kent Mobilyası Tasarım Çalıştayı, tasarımcı ve maker'ların desteği ve çağırısıyla gerçekleşecek. Makerhane'nin mentorluğunda düzenlenen çalıştayda Küçükmoda Burnu Sokağı'nda bulunan kıyı köşe alanına geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kendi elektriğini üretebilen sürdürülebilir kent mobilyaları tasarlanacak. Bir andamda kendine ve doğaya karşı sorumlu mobilyaların üretilmesi hedeflenen çalıştayın bilgilendirme toplantısı 19 Nisan'da Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleşecek.

Öncelikli olarak tasarımcı ve maker'lara yapılan çağrıyla birlikte Kadıköy Çevre Festivali'ne kadar sürecek yaratıcı ve üretken bir süreç başlayacak. Çağrıya yanıt vermek de atölye çalışmalarına katılmak için Tasarım Atölyesi Kadıköy; isim, soyisim, telefon numarası, okul ve bölüm bilgisini "Bi' İşe Yarasın" başlığıyla kadikoy@takortak.org adresine e-posta gönderilmesini rica ediyor.

Çalıştayın takvimi ise şu şekilde;

19 Nisan Çarşamba 19.00 - 20.30: Bilgilendirme Toplantısı

22 Nisan Cumartesi 12.00 - 16.00: Tasarım Çalıştayı

28 Nisan Cuma 19.00 - 21.00: Tasarım Çalıştayı

6 Mayıs Cumartesi - 20 Mayıs Perşembe: Üretim

Görsel: TAK