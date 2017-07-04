Kadıköy Sokaklarını Renklendiren Mural İstanbul 2017 Festivali Başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve bölgenin duvarlarını her sene biraz daha renklendiren Mural İstanbul, bugün Reşit Efendi Sokak'ta başladı.

Kadıköy Belediyesi'nin 2012 yılından bu yana düzenlediği ve Kadıköy'ün boş duvarlarını yerli ve yabancı birçok sokak sanatçısına emanet ettiği Mural Istanbul Street Art Festival 2017 bugün başladı. 2015'te Kadıköy Belediye Binası süslenirken geçtiğimiz yıl da festivalde yer alan sanatçılarla röportaj yapmıştık. Bu yılın programı da Osmanağa Mahallesi, Reşit Efendi Sokak'ta The Writer Material'ın çalışmasıyla bugün başladı. Festival 29 Temmuz'da sona erecek ve bu süre zarfında 5 duvar boyanacak.

Mural Istanbul 2017'de duvarları süsleyecek sanatçılar ise Eskişehir'den The Writer Material, İspanya'dan Treze, İstanbul'da Mr. Hure, Ukrayna'dan Alex Maksiov ve Avustralya'dan Fintan Magee olacak. Festival posterinde ise Erman Yılmaz'ın imzası bulunuyor.

Bugün, The Writer Material eskizleriyle duvar üzerinde çalışmaya başladı. Festival boyunca boyamaların yapıldığı yerleri ziyaret ederek bir duvarın gri, ruhsuz halinden rengarenk kültür ve yaşam dolu bir alana dönüşümünü izleyebilirsiniz.



Görsel: Kadıköy Belediyesi