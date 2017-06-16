Kadıköy Belediyesi'nden Herkese Açık Ortak Çalışma Alanı

Kadıköy Belediyesi tarafından açılan İDEA Kadıköy hem sabit masa hem de ücretsiz ortak çalışma alanıyla Kadıköylülere yeni bir alan yaratıyor.

Serbest veya ofissiz çalışan bireylerin ofis arayışına yanıt olan veya birlikte üretmek isteyen farklı disiplinlerdeki bireylerin ihtiyaçlarına yanıt olarak doğan ortak çalışma alanları birkaç senedir dünya genelinde yükselen bir model. Kadıköy Belediyesi de günümüzün yeni ihtiyaçlarına yanıt olacak adımlar atan belediyeler arasında. Birkaç yıldır Kadıköylülerle şehir için tasarımlar yapan, film gösterimleri gerçekleştiren ve mahalle sakinlerine alan yaratan Tasarım Atölyesi Kadıköy'den sonra geçtiğimiz hafta da yeni ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy açıldı.

Caferağa Mahallesi, Küçük Moda Sokak'ta belediyeye bağlı olarak hizmet veren Moda Khalkedon isimli kafenin yerine açılan İDEA Kadıköy toplantı odası, sabit masa ve etkinlik alanı gibi hizmetler sunuyor. İki katlı olan İDEA Kadıköy'ün alt katı herkese açık ve ücretsiz olarak tasarlanmış. Üst katta ise 58 kişilik sabit masa bulunuyor ve kişiye özel dolap bulunuyor. Örneğin serbest çalışansanız, İDEA Kadıköy içinde kendinize özel bir alana sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca üst katta bulunan iki toplantı salonu da bu kullanıcıların erişimine sunulmuş durumda.



Meslek sahipleri kadar öğrencilere de hizmet verecek olan İDEA Kadıköy, ücretsiz internet erişimini de tüm ziyaretçilerine sunuyor. Herkese açık ve ücretsiz olarak tasarlanan alt katta 30'ar kişilik iki etkinlik alanı bulunuyor. Bu iki oda, modüler duvarları sayesinde birleştirilerek 80 kişi kapasiteli tek bir alana da dönüşebiliyor. Şirketlere ücretli olarak tahsis edilen bu etkinlik alanı da sosyal fayda amacıyla faaliyet gösteren STK'lar ücretsiz olarak kullanabilecek.

İDEA Kadıköy'de bunlara ek olarak kafe ve çocuklar için ayrı bir alan da bulunuyor. Öncelikli olarak öğrencilerin ve yeni mezunların kendilerine maliyetsiz ve serbest bir bulabilmesi için tasarlanan ortak çalışma alanı, her yaş ve meslekten ziyaretçilerini bekliyor. İDEA Kadıköy içinde farklı disiplinlerin bir arada olduğu dinamik bir atmosfer hedefleniyor. Mekan haftanın 7 günü kullanılabilecek. Aylık üyelik hakkında bilgi almak için idea@kadikoy.bel.tr adresiyle iletişime geçebilirisiniz.

Görsel: Gazete Kadıköy, Facebook