Kaçırma O Tatlı Anları

Omo, yeni reklam filminde anne ve babalara çocuklarıyla geçirdikleri zamanların ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde Omo, #anıbiriktir etiketiyle anne ve babaları düşündürecek bir sosyal deneye imza atmıştı. Şimdiyse anne ve babalara yine esas önemli olanın ne olduğunu hatırlatan etkileyici bir filmle geliyor ve özellikle çok koşturmacalı bir hayatı olan anne-babaları düşüncelere itecek gibi görünüyor.

MullenLowe İstanbul tarafından hazırlanan reklam filmi, bir baba ile oğlunun zamana yayılmış hikayesi üzerinden işimize ya da akıllı telefonumuza odaklanıp, günlük hayatın koşturmacası içinde değerli anları nasıl kaçırabildiğimize değiniyor. "Dur şu mesaja da bakayım, şu sunumu da hazırlayayım, şu yazıyı yazayım" derken bir bakıyorsunuz ki, çocuğunuz büyüyüvermiş! Artık sizinle değil; arkadaşlarıyla takılmayı tercih ediyor ya da o da kendi işine gücüne bakıyor. Ve o çok tatlı pek çok an kaçıp gitmiş bile...

Birlikte paylaşılan küçücük anların unutulmaz anılara dönüştüğünü vurgulayan film; anne ve babaları çocuklarıyla beraber anı biriktirmeye çağırıyor. Filme eşlik eden şarkıda dediği gibi, "Bu anlar hazinen senin!" Bunu daha sık hatırlamak lazım belki de.

Künye:

Reklamveren: Unilever / Omo

Reklamveren Temsilcileri: Kamuran Uçar, Handem Çelenkler, Bora Usal, Selcen Tokgöz, Pelin Özdil

Reklam Ajansı: MullenLowe İstanbul

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Emrah Akay

Yaratıcı Yönetmen: Volkan Dalkılıç

Yaratıcı Ekip: Aysu Erenuluğ, Ali Can Baytok

Ajans Prodüktörü: Hülya Efe Toptaş

Müşteri İlişkileri: Ceyda Coşkun, Merve Günay, Duygu Şener, Melih Ekim

Stratejik Planlama: Yusuf Muslubaş, Aslı Koparal

Yapım Şirketi: Depo

Yönetmen: Serdar Dönmez

Post Prodüksiyon Stüdyosu: İmaj

Medya Ajansı: Mindshare

Görsel: YouTube