Kaçırma O Tatlı Anları
Omo, yeni reklam filminde anne ve babalara çocuklarıyla geçirdikleri zamanların ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde Omo, #anıbiriktir etiketiyle anne ve babaları düşündürecek bir sosyal deneye imza atmıştı. Şimdiyse anne ve babalara yine esas önemli olanın ne olduğunu hatırlatan etkileyici bir filmle geliyor ve özellikle çok koşturmacalı bir hayatı olan anne-babaları düşüncelere itecek gibi görünüyor.
MullenLowe İstanbul tarafından hazırlanan reklam filmi, bir baba ile oğlunun zamana yayılmış hikayesi üzerinden işimize ya da akıllı telefonumuza odaklanıp, günlük hayatın koşturmacası içinde değerli anları nasıl kaçırabildiğimize değiniyor. "Dur şu mesaja da bakayım, şu sunumu da hazırlayayım, şu yazıyı yazayım" derken bir bakıyorsunuz ki, çocuğunuz büyüyüvermiş! Artık sizinle değil; arkadaşlarıyla takılmayı tercih ediyor ya da o da kendi işine gücüne bakıyor. Ve o çok tatlı pek çok an kaçıp gitmiş bile...
Birlikte paylaşılan küçücük anların unutulmaz anılara dönüştüğünü vurgulayan film; anne ve babaları çocuklarıyla beraber anı biriktirmeye çağırıyor. Filme eşlik eden şarkıda dediği gibi, "Bu anlar hazinen senin!" Bunu daha sık hatırlamak lazım belki de.
Künye:
Reklamveren: Unilever / Omo
Reklamveren Temsilcileri: Kamuran Uçar, Handem Çelenkler, Bora Usal, Selcen Tokgöz, Pelin Özdil
Reklam Ajansı: MullenLowe İstanbul
Yaratıcı Bölüm Başkanı: Emrah Akay
Yaratıcı Yönetmen: Volkan Dalkılıç
Yaratıcı Ekip: Aysu Erenuluğ, Ali Can Baytok
Ajans Prodüktörü: Hülya Efe Toptaş
Müşteri İlişkileri: Ceyda Coşkun, Merve Günay, Duygu Şener, Melih Ekim
Stratejik Planlama: Yusuf Muslubaş, Aslı Koparal
Yapım Şirketi: Depo
Yönetmen: Serdar Dönmez
Post Prodüksiyon Stüdyosu: İmaj
Medya Ajansı: Mindshare
Görsel: YouTube