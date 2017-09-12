Kaçıranlar ve Tekrar İzlemek İsteyenler İçin Havuz Başı Filmleri - Bölüm 2 [İCAF 2017]
Bireysel konulardan toplumlara, sanatçıların ellerinde çizgilerin kısalıp uzadığı güzel animasyonlar geçtiğimiz hafta sonu İCAF'taydı.
Geçtiğimiz hafta sonu İCAF'ta yerli ve yabancı, farklı tarzlarda animasyonlar izleyiciyle buluştu. 3 boyunca, günde 4 seans gösterilen filmlerin teması bu sene "şehir"di. Şehrin farklılıklarını gözler önüne seren, kenti bizlere anlatan onlarca çizgi, bu yıl animasyon kuşağında İCAF'taydı. Festival festival gezip ilgi gören filmlerin yanı sıra kült eserler de izleyiciyle buluştu. Ayrıca gösterildiği her festivalde övgüler toplayan "Sore Eyes for Infinity" ve "Negative Space" gibi dört kısa animasyon Türkiye’de ilk kez İCAF’ta gösterildi.
İCAF'ta toplam 25 kısa film gösterildi. Bunlardan üçü farklı günlerde tekrar yayınlandı. Bu 25 kısa filmin 15'i internetten ücretsiz olarak izlenebiliyor. Biz de İCAF'taki gösterimleri kaçıranlar için bu yapımları iki bölümde derledik. Birinci bölüme ise buradan ulaşabilirsiniz.
Marcie LaCerte, Summer of Love 3′, Amerika 2017
Mark Baker, The Village 15′, İngiltere 1993
Jonathan Hodgson, Nightclub 6′, İngiltere 1983
Felix Colgrave, Double King 10′, Avustralya 2017
Jennifer Zheng, Tough 5′, İngiltere 2016
Parallel, Charles X – Can You Do It? 3′, Fransa 2016
Görsel: YouTube